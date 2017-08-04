Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют до конца 2017 года

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Границу водоохранной зоны Байкала планируется скорректировать до конца 2017 года по распоряжению правительства России. Сейчас ведется согласование проекта с руководством Республики Бурятия и Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.
Изменения вносятся с учетом исследований, проведенных Сибирским отделением Российской академии наук - Институтом географии имени Сочавы и не должны ослабить водоохранный режим Байкала.
"Новая граница водоохранной зоны озера Байкал позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности. При этом внесение изменений не повлечет и снижения режима охраны озера в силу жестких запретов на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны Байкала", - приводит пресс-служба слова министра Сергея Донского.
Сейчас водоохранная зона озера расположена в 80 км от берега, в ее границы попадает 159 населенных пунктов, где проживают около 129 тыс. человек. Также в эту зону входят 40 объектов размещения твердых коммунальных отходов, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и 540 км дорог без твердого покрытия.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании по вопросам защиты Байкала, которое прошло в поселке Танхой в Бурятии, поручил найти равновесие между сохранением уникальной природной территории и ее социально- экономическим развитием. Президент напомнил, что ликвидация экологического ущерба требует "особого внимания", и отметил необходимость разобраться с объектами все еще работающими в районе Байкала.