Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Границу водоохранной зоны Байкала скорректируют до конца 2017 года

Общество
4 августа, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Изменения вносятся с учетом исследований, проведенных Сибирским отделением Российской академии наук

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Границу водоохранной зоны Байкала планируется скорректировать до конца 2017 года по распоряжению правительства России. Сейчас ведется согласование проекта с руководством Республики Бурятия и Иркутской области. Об этом  сообщила пресс-служба Минприроды.

СПЕЦПРОЕКТ

Байкал: экологические проблемы великого озера

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Изменения вносятся с учетом исследований, проведенных Сибирским отделением Российской академии наук - Институтом географии имени Сочавы и не должны ослабить водоохранный режим Байкала.

"Новая граница водоохранной зоны озера Байкал позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности. При этом внесение изменений не повлечет и снижения режима охраны озера в силу жестких запретов на осуществление отдельных видов деятельности в границах центральной экологической зоны Байкала", - приводит пресс-служба слова министра Сергея Донского.

Сейчас водоохранная зона озера расположена в 80 км от берега, в ее границы попадает 159 населенных пунктов, где проживают около 129 тыс. человек. Также в эту зону входят 40 объектов размещения твердых коммунальных отходов, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и 540 км дорог без твердого покрытия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на совещании по вопросам защиты Байкала, которое прошло в поселке Танхой в Бурятии, поручил найти равновесие между сохранением уникальной природной территории и ее социально- экономическим развитием. Президент напомнил, что ликвидация экологического ущерба требует "особого внимания", и отметил необходимость разобраться с объектами все еще работающими в районе Байкала.

Смотрите также

Врио главы Бурятии предложил упростить экологическую экспертизу на Байкале

Путин поручил найти средства на ликвидацию накопленных отходов Байкальского ЦБК

Путин потребовал достроить дорогу на острове Ольхон на Байкале

Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты деятельности, наносящей вред экологии Байкала

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама