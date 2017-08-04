Одну из пострадавших при взрыве в Абхазии россиянок вывезли в больницу Сочи

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СУХУМ, 4 августа. /ТАСС/. Пострадавшую во время взрыва в Абхазии жительницу Тольятти в пятницу из республиканской больницы Сухума вывезли в сочинскую городскую больницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь Министерства здравоохранения Рустам Зантария.
"Жительницу Тольятти Любовь Короткова, получившую тяжелые ранения во время взрыва на складе с боеприпасами в селе Приморское Гудаутского района 2 августа, сегодня вывезли из республиканской больницы Сухума в четвертую городскую больницу города Сочи. У пострадавшей внутримозговая гематома", - сказал Зантария.
В настоящее время в республиканской больнице остаются еще шестеро россиян - пятеро в травматологическом отделении, один в нейрохирургическом.
2 августа примерно в 16:20 мск в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. Вследствие этого произошло возгорание складского помещения, способствовавшего в дальнейшем взрывам снарядов различной классификации.
В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан России и 29 граждан Абхазии с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики.