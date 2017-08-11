СМИ: в США вырос спрос на бункеры из-за роста напряженности с КНДР

ТАСС, 11 августа. Взрыв спроса на индивидуальные подземные бункеры и бомбоубежища наблюдается в США по мере нагнетания напряженности между Соединенными Штатами и КНДР. Об этом сообщил в четверг новостной ресурс TMZ и другие американские СМИ.

Компания-производитель Atlas Survival Shelters в штате Калифорния продала только за последние три дня более 30 подземных бункеров. Такое количество эта фирма поставляла за целый календарный год шесть лет назад, информировал TMZ. Стоимость бункеров колеблется от $10 тыс. до $165 тыс. Заказы приходят не только из США, но и из Японии.

Компания Rising S Company из штата Техас сообщила об "астрономическом всплеске объема продаж в Японию". "За последние две недели почти 90% звонков заказчиков поступает из этой страны и региона. Все звонящие высказывают одно опасение - по поводу Северной Кореи", - заявил телеканалу Fox News генеральный менеджер фирмы Гэри Линч. Его предприятие строит бомбоубежища по цене от $45 тыс. до $8,35 млн, самые дорогие образцы под названием "Аристократ" рассчитаны на 44 человека и вмещают 10 индивидуальных спальных комнат.

Стоимость бункеров компании Vivos начинается от $35 тыс. За дополнительную плату компания делает обстановку по индивидуальному образцу, включающему кухню, спа-салон, столы для игры в бильярд и т. д. В самом нижнем ценовом диапазоне функционирует фирма Safecastle. Ее товар лишен элементов роскоши, но в случае чего спасет жизнь человеку и обойдется всего в $19 тыс.

Во вторник Трамп заявил журналистам, что КНДР не следует более выдвигать угрозы Соединенным Штатам. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.