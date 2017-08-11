Из Поволжья в Мекку: в этом году в хадж из ПФО отправится около 3 тыс. человек

ТАСС, 11 августа. Первые группы мусульман из регионов Приволжского федерального округа, решивших совершить хадж, вылетят в Мекку уже в эту субботу из Казани и Уфы.

В числе паломников есть малоимущие граждане, хадж которым оплатили спонсоры, а также инвалиды, которые совершают паломничество вместе с сопровождающими, и спортсмены, получившие возможность совершить хадж в подарок за высокие достижения.

О подготовке паломников рассказали ТАСС представители региональных Духовных управлениий мусульман и уполномоченного туроператора по организации хаджа.

Спрос стал больше

Самые многочисленные группы паломников традиционно отправятся из Татарстана (1700 человек) и Башкирии (около 1200 человек). Как рассказали ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), в этом году количество паломников увеличилось почти в два раза. В 2016 году хадж совершили 900 человек жителей Татарстана.

"Квота в этом году была выделена на 1200 паломников, но в связи с большим спросом на хадж, квота была увеличена на 500 мест. В сумме получилось 1700 мест. В этом году был ажиотаж", - уточнили в ДУМ Татарстана.

В этом году большинство паломников из Татарстана в Мекку отправляются в первый раз, всего 10% из общего числа верующих - это те, кто совершает хадж повторно. Процентное соотношение мужчин и женщин, совершающих хадж, примерно одинаковое. Что касается возраста, около 30% мусульман, которые едут в Саудовскую Аравию из Татарстана - это люди до 40 лет, примерно 60% - старше 40 лет.

"Самому молодому паломнику из Татарстана 11 лет, самому взрослому - 88 лет", - добавили в ДУМ РТ.

По данным Духовного управления мусульман Пензенской области, регион получил небольшое количество квот - всего около 150. Из Самары в паломничество отправляется своеобразный рекордсмен, который в этом году поедет в Мекку в 20-й раз.

Пенсионеры и спортсмены

В этому году бесплатно хадж смогут совершить спортсмены из ПФО - победители Всероссийского турнира по джиу-джитсу и соревнований по борьбе куреш, отметили в ДУМ Татарстана. В духовном управлении уточнили, что с инвалидов и неимущих верующих снимается обязательство совершения хаджа, но несмотря на это, из Татарстана отправятся в Мекку несколько инвалидов-колясочников.

"Бесплатно в хадж мусульманин может попасть. В прошлом году, благодаря поддержке спонсоров, наша компания смогла отправить несколько людей с ограниченными возможностями с сопровождающими. Также паломники сами находят себе спонсоров и едут в хадж за их счет", - рассказали ТАСС в пресс-службе официального оператора ДУМ Татарстана "ДУМ РТ Хадж". Многие материально обеспеченные люди, не имея физической возможности совершить хадж, отправляют в Мекку паломника вместо себя, отметили в пресс-службе.

По информации "ДУМ РТ Хадж", стоимость путевки в 2017 году варьируется от $2 тыс. до $6 тыс. Цена зависит от вида транспорта и гостиницы, которую выбирают паломники. "В этом году, несмотря на повышение стоимости услуг в Саудовской Аравии, мы смогли удержать цены на прежнем уровне. Более того, путевку в хадж в этом году по акции раннего бронирования можно было купить всего за 100 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе официального оператора ДУМ.

Сопровождение в пути

Жителей ПФО на протяжении всей поездки будет сопровождать опытный руководитель. Кроме того, все участники поездки сделали прививки. Руководители групп паломников получили памятки от регионального управления Роспотребнадзора по Татарстану по основным мерам профилактики во время совершения хаджа.

Ранее во всех мухтасибатах республики были организованы специальные подготовительные занятия для паломников. Во время лекций имамы объясняли законы Саудовской Аравии, правила и обязанности паломника во время хаджа.

Начало паломничества

Первые паломники из ПФО отправятся 12 августа из Казани и Уфы. Группу паломников из Татарстана - всего 49 человек - проводит в аэропорту муфтий республики. "Паломники поедут в Мекку по программе "Хадж-эконом", включающей в себя комбинированный маршрут: авиационный маршрут на рейсе "Азербайджанских авиалиний" из Казани до Дубая (ОАЭ) с последующей пересадкой на комфортабельные автобусы, следующие до Мекки. На автобусах дорога займет около двух суток", - сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

Продолжительность поездки составит 20-25 дней. Наиболее крупная группа из Татарстана в составе 320 человек прямым рейсом из Казани в Мекку вылетит 20 августа, а последняя группа - 23 августа. Паломники из Пензенской области отправятся также 20 августа. Из других регионов ПФО - примерно в это же время.

"Паломники едут на автобусах организованно в Казань из Средней Елюзани (татарская деревня в Пензенской области), а потом самолетом. У пензенцев всегда собственные группы, три-четыре сопровождающих опытных и врач", - сообщили в Духовном управлении мусульман региона.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Ежегодно к ней стекаются миллионы верующих.

Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность. Заканчивается хадж с наступлением праздника Курбан-байрам, который в этом году приходится на 1 сентября.