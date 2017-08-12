Каждый четвертый житель ФРГ сократил потребление яиц после скандала с фипронилом

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БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Примерно каждый четвертый житель Германии стал употреблять в пищу меньше яиц после скандала с фипронилом. При этом большинство немцев не боится влияния этого инсектицида на свой организм. Таковы результаты опроса соцслужбы YouGov, которые были опубликованы в субботу немецким агентством DPA.
Согласно опросу, 16% респондентов стали покупать меньше яиц, а 10% жителей ФРГ временно отказались от употребления этого продукта. При этом 65% заявили, что не собираются изменять своим гастрономическим привычкам из-за скандала с химикатами.
В социологическом исследовании принимали участие 2050 граждан ФРГ в возрасте от 18 лет.
По данным Еврокомиссии, яйца со следами фипронила были обнаружены в 15 государствах, в том числе в ФРГ. Этот химикат используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы в том случае, если в больших объемах накопится в организме.