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Каждый четвертый житель ФРГ сократил потребление яиц после скандала с фипронилом

Общество
12 августа, 9:15 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, августа. /ТАСС

Согласно опросу, 16% респондентов стали покупать меньше яиц, а 10% жителей Германии временно отказались от употребления этого продукта

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БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Примерно каждый четвертый житель Германии стал употреблять в пищу меньше яиц после скандала с фипронилом. При этом большинство немцев не боится влияния этого инсектицида на свой организм. Таковы результаты опроса соцслужбы YouGov, которые были опубликованы в субботу немецким агентством DPA.

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Согласно опросу, 16% респондентов стали покупать меньше яиц, а 10% жителей ФРГ временно отказались от употребления этого продукта. При этом 65% заявили, что не собираются изменять своим гастрономическим привычкам из-за скандала с химикатами.

В социологическом исследовании принимали участие 2050 граждан ФРГ в возрасте от 18 лет.

По данным Еврокомиссии, яйца со следами фипронила были обнаружены в 15 государствах, в том числе в ФРГ. Этот химикат используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы в том случае, если в больших объемах накопится в организме.

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