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В реестр проблемных объектов Саратовской области могут войти еще 17 долгостроев

Общество
12 августа, 17:00 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 12, августа. /ТАСС

По данным правительства региона, в реестре обманутых дольщиков числятся более 3 тыс. семей

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САРАТОВ, 12 августа. /ТАСС/. Еще 17 домов могут пополнить реестр проблемных объектов Саратовской области. В этом случае число долгостроев возрастет до 42 объектов, сообщил в субботу Валерий Сараев, глава города Саратова, где находится большинство проблемных объектов в регионе.

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"Мы просим еще неделю, чтобы в конце следующей недели подготовить реестр - туда войдут еще порядка семнадцати домов, которые еще не вошли в реестр", - ответил Сараев в ходе заседания комиссии по вопросам решения проблем обманутых дольщиков с участием спикера Госдумы Вячеслава Володина и временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Радаева.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа Володин провел две встречи с дольщиками Саратова и Балакова. В результате 5 августа правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства", которого подозревают в мошенничестве с 40 млн рублей дольщиков. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам, которую возглавил Радаев. Володин пообещал взять ситуацию на контроль и встречаться с дольщиками еженедельно.

По данным правительства региона, в Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся более 3 тыс. семей. Сейчас в регионе насчитывается 25 проблемных объектов, большинство из которых расположены в Саратове, а также в Балаково и Энгельсе. Для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 млрд рублей.

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