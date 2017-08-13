СМИ: президент Франции проводит отпуск в Марселе

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит проводит отпуск в Марселе. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Journal du Dimanche. Ранее в течение нескольких недель Елисейский дворец отказывался сообщать, куда конкретно направится в отпуск глава государства, указывая, что он "проведет несколько дней отдыха на территории Франции".

В минувшую пятницу, по данным издания, жители Марселя увидели Макрона с женой в районе одного из городских пляжей. Как выяснилось, французский президент проживает "в резиденции с бассейном, находящейся на небольшой тупиковой улочке, расположенной в престижной верхней части города". По данным газеты, особняк принадлежит одному из родственников Макрона.

Изданию удалось выяснить, что в программе ближайших дней президента - пробежка по самому большому марсельскому пляжу Прадо.

Эмманюэль и Брижит Макрон уже посетили в субботу расположенный на территории Марселя замок Бюзин. Он был приобретен в 1941 году писателем Марселем Паньолем. Сейчас в нем размещается Музей кинематографии средиземноморского района.

Как сообщила телеканалу BFM TV дирекция музея, "чета Макронов прибыла совершенно неожиданно в сопровождении семи охранников. Они с удовольствием осмотрели красивый парк замка, а в самом здании музея познакомились с выставкой, посвященной Жан-Полю Бельмондо, многие фильмы с участием которого снимались именно на французском юге". "Выставка Макронам очень понравилась", - сообщили в музее.

В программе пребывания Макронов в Марселе - посещение эспланады Мулен, с которой открывается вид на город и на Средиземное море.

Проблема безопасности

Ранее радиостанция Franceinfo сообщала, что служба охраны Макрона настоятельно не рекомендовала ему проводить отпуск в особняке, принадлежащем ему и его жене, на атлантическом побережье, в городе Ла-Боль. Лица, ответственные за охрану главы государства, сочли, что обеспечить должный уровень безопасности президента в Ла-Боль практически невозможно, так как особняк находится в самом центре города и к нему примыкают другие дома.

Сколько продлится пребывание Макрона в Марселе, пока не известно. Елисейский дворец сообщил ранее, что у президента Франции в отпускной период намечен целый ряд рабочих визитов в страны Европейского союза. 23-25 августа он посетит Австрию, Румынию и Болгарию.

Всем министрам французского правительства приказано проводить отпуск на территории Франции и быть в случае необходимости готовыми немедленно прибыть в Париж. Первое заседание правительства после отпуска намечено на 28 августа, два дня спустя после него состоится заседание совета министров.