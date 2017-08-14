Сирийские военные ведут информационную кампанию по примирению в Восточной Гуте

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ДАМАСК, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны Сирии проводит информационную кампанию по возвращению к мирной жизни среди боевиков умеренной и непримиримой оппозиции в столичном пригороде Восточная Гута, где почти месяц действует зона деэскалации. Об этом сообщил журналистам генерал сирийской армии Фауз Мустафа.
"Мы видим преподавательницу и детей в школе, а тут - боевиков, которые обучают своих детей обращаться с оружием. Мы здесь спрашиваем, какими вы хотите видеть своих детей? Вот такими, или вот такими?" - пояснил генерал, комментируя распространяемые в интернете наглядные изображения, подготовленные специальным отделом оборонного ведомства страны.
За время боевых действий в Восточной Гуте, по словам сирийских военных, они распространили более миллиона листовок, в их арсенале агитации также громкоговоритель, установленный на БТР.
Листовки сбрасывают с вертолета и раздают мирным жителям, которые направляются в Восточную Гуту через расположенный здесь КПП российской военной полиции. Предполагается, что местные жители, у которых среди родственников или близких могут быть боевики, могут уговорить их сдаться.
Через мобильную звуковещательную станцию передается следующее сообщение: "Дорогие жители Восточной Гуты, помогите восстановить безопасность в этом районе Сирии. Убеждайте боевиков бросить оружие". По словам сирийский военных, такие призывы часто оказываются эффективнее боевых действий - каждый день кто-то из боевиков переходит на сторону правительственных войск.