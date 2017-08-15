Власти Кубани определились с направлениями развития туризма

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Победители регионального конкурса концепций развития и брендирования курортных территорий помогли властям Кубани определиться с перспективными направлениями развития туризма. Лучшие предложения станут частью кампании по продвижению курортов региона, сообщил в интервью корреспонденту ТАСС министр туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"Наибольшее количество проектов, порядка 14 заявок, как раз поступило в номинации "Новые направления развития туризма и курортной сферы Краснодарского края". Благодаря участникам конкурса, уже в ближайшее время в крае получат развитие как существующие, так и появятся новые направления туризма", - отметил Константиниди.

Среди новинок, которые предложат отдыхающим - кемпинги с оборудованными кондиционером и душем палатками, фестиваль цветной лечебной грязи и новые прогулочные зоны. Некоторые курорты также разработали и начали использовать в привлечении гостей свои собственные бренды.

В 2016 году Кубань посетило около 16 млн туристов. Туристический поток в регион за последние три года вырос на 14%. В этом году, по прогнозам краевых властей, курорты примут не менее 16,2 млн гостей.

Грязь всех цветов радуги

На региональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга курортных территорий поступило более 70 заявок, в очный этап прошли 32 работы, заявленные по девяти номинациям. Экспертное жюри определило авторов девяти лучших проектов, дипломы лауреатов заслужили еще 13 разработчиков и целый коллектив коммуникационного агентства.

По словам представителя регионального министерства курортов, все участвовавшие в конкурсе проекты будут внесены в краевую программу развития санаторно-курортного и туристского комплекса. "В следующем году планируем их внести в концепцию рекламной кампании курортов Краснодарского края", - отметил министр.

Так, уже в следующем году в Темрюкском районе пройдет первый оздоровительный фестиваль лечебных грязей. "На Таманском полуострове расположено свыше 40 грязевых вулканов, "Фестиваль грязи" планируется проводить на вулкане Гефест с использованием бальнеологических ресурсов Азовского моря. По задумке авторов - сочинского рекламного агентства "Сочинение" - это будет фейерверк красок Холи, в которые будет окрашена лечебная грязь", - рассказал министр курортов Кубани.

В номинации "Туристские особенности курортной территории" эксперты выбрали для реализации проект в области экотуризма. В урочище "Оленичева щель" в районе села Пшада под Геленджиком откроют новый туристический маршрут "Затерянный мир". Автор этого проекта Владимир Мешков из села Кабардинка предложил знакомить гостей с живописными уголками горного массива, пейзажи которого не менялись тысячелетиями.

По мнению жюри конкурса, лучшим маркетинговым ходом стать позиционирование возможностей безбарьерной среды курортов Кубани. "Уже сегодня большинство курортов Кубани доступны для маломобильных граждан. Пандусы, тактильная плитка, специальные указатели, лифты и подъемники есть практически на всех курортных территориях края", - отметил министр туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Лидером по развитию инклюзивного туризма выступает Сочи. В рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года на курорте более 1400 объектов были приведены в соответствие с требованиями безбарьерности.

Душ в палатке для любителей гламура

Совместить блага цивилизации с проживанием в самом демократичном из средств размещения - автомобильном кемпинге - предложили участники конкурса из Армавира. Так называемый "глэмпинг" уже пользуется популярностью во многих странах мира, в России предложений по отдыху на природе с полным набором гостиничных услуг пока мало. В кубанском Минкурортов уверены, что среди российских туристов "найдется масса желающих отдохнуть в кемпинге, который уже оборудован палатками с кондиционерами, современными санузлами, душевыми и другими элементами комфорта".

"Лучшими площадками для размещения глэмпингов могут стать Горячий Ключ, сочинская Красная Поляна, Геленджик, берег озера Абрау-Дюрсо под Новороссийском. В курортных городах Черноморского побережья и так достаточно отелей, в том числе с высоким уровнем комфорта, а на этих территориях их как раз не хватает", - считает доцент кафедры экономики и управления Армавирского государственного педагогического университета Размон Мукучан.

Бренды курортов и приморский променад

Сразу несколько курортов Кубани предложили на конкурс проекты своих брендов. Первым собственным официальным логотипом ранее обзавелся Туапсинский район. Свои лечебные возможности, визуальный образ которого отражает капля воды и лист дерева, намерен продвигать Горячий Ключ. У главного черноморского курорта также появился свой бренд - надпись "Твой Сочи" с различными вариантами продолжения на ярко желтом или цвета морской волны фоне.

Как сообщили в управлении по курортному делу и туризму администрации Сочи, туристический бренд "Твой Сочи!" был разработан в прошлом году волгоградской компанией, в этом году ведется продвижение бренда в сети Интернет. Власти города также намерены в ближайшее время зарегистрировать этот товарный знак в Роспатенте.

"Бренд "Твой Сочи" направлен на диалог с потенциальным гостем курорта. Каждый сможет найти в предложениях возможностей курорта свой вариант отпуска в Сочи: будет ли это горнолыжный отдых зимой, летний пляжный отдых, посещение культурных или спортивных фестивалей, санаторное лечение в межсезонье", - сказала заместитель начальника управления по курортному делу и туризму мэрии Сочи Юлия Малороднова.

В номинации "Туристическая изюминка" в региональном конкурсе развития курортов Краснодарского края победил проект приморского променада в Имеретинской низменности в Сочи. По задумке архитекторов, новая набережная протяженностью в несколько километров пройдет от мыса Константиновский до пешеходного моста через реку Мзымта.

"Мы планируем, что это будет большой новый городской район, который спланирован по европейским стандартам, с учетом нужд и потребностей не только гостей курорта, но и его жителей", - отметил социальную значимость проекта генеральный директор группы компаний "Имеретинский" Владлен Волошин.

Министерство туризма, курортов и олимпийского наследия Краснодарского края также внесет в рекламную концепцию региона на будущий год пляжный и морской, санаторно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой и событийный, горноклиматический и аграрный туризм. "С недавнего времени набирает обороты и такое новое направление, как "круизный туризм". Не зря по всем последним рейтингам национальных агентств, Краснодарский край остается лидером по числу туристов, посетивших курорты России", - считает Константиниди.