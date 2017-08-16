В наукограде Циолковский при космодроме Восточный построили детский сад с бассейном

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ТАСС, 16 августа. Детский сад с бассейном и 63-квартирный дом построили в городе Циолковский при космодроме Восточный в Амурской области, сообщила в среду пресс-служба ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Построенный детсад стал первым дошкольным учреждением в новом микрорайоне.
"Циолковский - город молодой, и живут в нем в основном молодые семьи, в которых есть дети, поэтому сдача в эксплуатацию детского сада была на особом контроле у руководства военно-строительного комплекса. Детский сад общей площадью более 5 тыс. квадратных метров примет 230 детей. Без сомнения можно сказать о том, что построенное дошкольное учреждение - самое современное в области", - говорится в сообщении.
В Циолковском продолжается строительство первой очереди города, состоящей из 14 жилых домов (1295 квартир общей площадью 76,5 тыс. квадратных метров). Шесть домов уже сданы в эксплуатацию - это 447 квартир для сотрудников космодрома. Помимо детского сада, построен еще один объект соцкультбыта - административное здание.
Кроме того, в Циолковском возведена и эксплуатируется котельная, которая может работать как на жидком топливе, так и на газе.
Космодром Восточный строится в Амурской области с 2010 года. В прошлом году состоялся первый пуск со стартового комплекса космодрома, на 2018 год запланировано строительство его второй очереди. Ранее строительством космодрома занималось Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой), оно было упразднено.