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Москвичи возлагают цветы и свечи к посольству Испании в память жертв теракта в Барселоне

Общество
18 августа, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

На месте дежурят сотрудники полиции, работают журналисты российских телеканалов

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жители столицы несут цветы и свечи к зданию посольства Испании в Скарятинском переулке в память о жертвах теракта в Барселоне.

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Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Цветы и зажженные свечи оставляют на ступенях здания диппредставительства. На месте дежурят сотрудники полиции, работают журналисты российских телеканалов.

Фургон наехал в четверг на пешеходов на одной из туристических улиц в центре Барселоны. Атака, ответственность за которую взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", унесла жизни 13 человек, среди которых туристы из Бельгии и ФРГ. Число пострадавших превысило 100.

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