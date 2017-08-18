Москвичи возлагают цветы и свечи к посольству Испании в память жертв теракта в Барселоне

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жители столицы несут цветы и свечи к зданию посольства Испании в Скарятинском переулке в память о жертвах теракта в Барселоне.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Цветы и зажженные свечи оставляют на ступенях здания диппредставительства. На месте дежурят сотрудники полиции, работают журналисты российских телеканалов.
Фургон наехал в четверг на пешеходов на одной из туристических улиц в центре Барселоны. Атака, ответственность за которую взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство", унесла жизни 13 человек, среди которых туристы из Бельгии и ФРГ. Число пострадавших превысило 100.