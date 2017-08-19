Экипаж самолета МЧС России получил награды минприроды Армении

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Министр охраны природы Армении Арцвик Минасян в субботу наградил экипаж противопожарного самолета МЧС России, который принял участие в тушении крупного лесного пожара в этой республике. Командир экипажа Евгений Серых удостоен золотой ведомственной медали "За значительный вклад в сфере охраны природы", а всем членам экипажа объявлена благодарность министерства. Российский экипаж получил также пожизненное право доступа в особо охраняемые природные зоны Армении.

В приказе министра отмечается, что российские спасатели награждаются "за исключительные заслуги в работе по тушению пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес" и проявленный при этом высокий профессионализм". Вручая награды, Минасян поблагодарил российских спасателей "за сердобольное и добросовестное отношение к работе, которую они выполнили со всей ответственностью".

12 августа возник пожар в заповеднике "Хосровский лес", расположенном вблизи Еревана. Огонь охватил сотни гектаров. В соответствии с запросом правительства Республики Армения правительство РФ поручило МЧС РФ направить самолет Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами, для тушения лесных пожаров на территории заповедника. Вечером в пятницу противопожарный самолет МЧС России успешно завершил работу по тушению пожара в государственном заповеднике.

Отмечается, что благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось сохранить около 2 тыс. видов растений.