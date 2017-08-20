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Движение транспорта в Красноярске восстановлено после ливня

Общество
20 августа, 17:59 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, августа. /ТАСС

По данным пресс-службы городской мэрии, воду также откачали изо всех подземных пешеходных переходов

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КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Движение транспорта в Красноярске, прерванное из-за обильных ливней в ночь на воскресенье на пяти улицах, восстановлено за исключением одного участка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

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Ранее сообщалось, что ливень затопил проезжую часть улиц Шумяцкого, Авиаторов, Воронова. Движение двадцати автобусных маршрутов по ним было прекращено. Кроме того, из-за осадков было полностью прекращено движение троллейбусов и трамваев.

"Движение трамваев и троллейбусов восстановлено. На данный момент откачана вода и восстановлен проход во всех городских подземных пешеходных переходах. На всех участках дорог восстановлено движение пассажирского транспорта за исключением движения на улице Лесопильщиков. Работы по откачке воды на этом участке продолжаются", - сообщили в мэрии.

В целях безопасности власти решили на два часа ранее установленного срока включить уличное освещение.

По состоянию на 19:00 местного времени (15:00 мск) поступило сообщение о подтоплении 40 домов в частном секторе Красноярска. Подвалы около 150 многоквартирных домов также оказались подтопленными. Без электроэнергии до сих пор остаются 214 домов.

Как сообщал ТАСС ранее, три человека были эвакуированы и временно размещены в санатории "Лесной". К приему пострадавших также готова социальная гостиница "Родник". Более двадцати человек при ухудшении ситуации могут переехать во временные пункты эвакуации. В городе действует режим ЧС.

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