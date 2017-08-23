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В ЛДПР предложили отменить административный арест за неуплату дорожных штрафов в срок

Общество
23 августа, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Согласно действующим нормам, за такое нарушение водителю грозит двукратное увеличение размера штрафа, либо обязательные работы на срок до 50 часов, либо административный арест на срок до 15 суток

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР разработали и внесут в среду в Госдуму проект закона, которым предлагается освободить от административной ответственности за неуплату в срок штрафов за нарушения ПДД. Его авторами выступили Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

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Законопроект предполагает поправки в ст. 20.25 и 32.2 КоАП РФ. "Вносимыми изменениями предлагается не привлекать к административной ответственности граждан, которые в силу различных объективных причин не уплатили административный штраф в срок, предусмотренный КоАП, за совершение административного правонарушения в области дорожного движения", - говорится пояснительной записке, текст который имеется в распоряжении ТАСС. Там также напоминается, что в настоящее время неуплата штрафа в установленный срок предусматривает его двукратное увеличение, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Мотивируя необходимость принятия законопроекта, авторы ссылаются на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, согласно которым в 2016 году за неуплату штрафа к административной ответственности были привлечены более 1,5 млн человек. Большая часть этих граждан - водители. "В соответствии с действующим законодательством после составления протокола об административном правонарушении гражданину предоставлено право в течение 10 дней обжаловать соответствующее постановление и в течение 60 дней уплатить штраф. Если уплата штрафа не осуществлена, то соответствующим уполномоченным органом составляется протокол по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок") и материалы направляются в суд", - говорится в документе.

Вместе с тем они отмечают, что "зачастую, гражданин, управляющий автотранспортным средством, перемещается из одного субъекта РФ в другой и, совершив административное правонарушение в области дорожного движения в одном субъекте РФ, может даже не знать об указанном правонарушении и привлечении его к административной ответственности".

"Применяемые меры ответственности в таком случае не являются адекватными и гуманными, поскольку штраф не уплачен не в результате злостного уклонения гражданина от уплаты штрафа, а в связи с его возможной неосведомленностью. Более того, на применение меры ответственности в виде административного ареста государство тратит существенные денежные средства", - указывают представители ЛДПР.

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Персоны
Нилов, Ярослав Евгеньевич Лебедев, Игорь Владимирович Диденко, Алексей Николаевич
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