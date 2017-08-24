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Путин поручил найти бюджетные средства на продвижение единого сайта о волонтерах

Общество
24 августа, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Президент России также указал правительству на необходимость рассмотреть вопрос о создании комиссии по вопросам развития волонтерства

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть бюджетное финансирование для продвижения федерального интернет-ресурса о волонтерах.

"Предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования для финансирования в установленном законодательством РФ порядке развития и продвижения единого федерального интернет-ресурса, освещающего деятельность добровольцев (волонтеров)", - говорится в перечне президентских поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, опубликованном на сайте Кремля.

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Правительству РФ предстоит также обеспечить доработку в период осенней сессии Государственной Думы 2017 года проектов федеральных законов, предусматривающих совершенствование административных процедур, определяющих порядок принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг и оценки качества их оказания. Кабмину поручено доработать законодательство, предусмотрев дополнительные гарантии реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан, в том числе в части, касающейся использования альтернативных (интернат-замещающих, внестационарных) моделей присмотра и ухода за такими гражданами.

Глава государства поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности включения в стаж работы по юридической специальности лиц, обучающихся на юридических факультетах, периодов добровольческой (волонтерской) деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи юридическими клиниками. Кроме того, кабмину предстоит рассмотреть вопрос о целесообразности разработки единой методики расчета тарифов на социальные услуги с учетом затрат государственного и негосударственного секторов на создание и обслуживание объектов социальной инфраструктуры.

Также Путин указал правительству на необходимость рассмотреть вопрос о создании правительственной комиссии по вопросам развития добровольчества (волонтерства).

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