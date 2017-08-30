Сандра Буллок пожертвовала $1 млн пострадавшим от шторма "Харви"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Американская актриса, лауреат премии "Оскар" Сандра Буллок пожертвовала $1 млн на нужды пострадавшего от тропического шторма населения штата Техас. Средства переданы американскому подразделению Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил в среду Красный Крест.

"Я благодарна тому, что у меня есть возможность делать это [помочь]. Нам нужно заботиться друг о друге", - приводит МККК слова киноактрисы.

"Такие люди, как Сандра Буллок, помогают объединять людей, помогают им раскрывать свою душу и проявлять щедрость", - отметила вице-президент американского Красного Креста по вопросам связей Элизабет Пенниман.

Актриса, завоевавшая "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Невидимая сторона" (The Blind Side, 2009), ранее некоторое время жила в Остине (штат Техас). Есть данные, что у Буллок есть собственность в этом городе и в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Ранее пожертвования пострадавшим от стихийного бедствия жителям направили такие знаменитости, как поп-звезда Бейонсе, темнокожий актер Кевин Харт и фотомодель Ким Кардашьян.

"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и практически разрушил Новый Орлеан. Как информировал Национальный центр наблюдения за ураганами США, "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 29 м/с до 20,1 м/ с. Ураган "Харви" унес жизни 30 человек.