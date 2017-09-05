Эксперты: изменения в подсчете рейтинга THE отразились на российских вузах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Изменения в правилах расчета опубликованного во вторник рейтинга Times Higher Education (THE) повлияли на позиции российских вузов - шесть из них выбыли из рейтинга, включающего 1000 вузов, но есть и заметно укрепившиеся, например, Томский политех. Эксперты высказали ТАСС мнения о причинах столь заметных колебаний.

Один из самых престижных рейтингов ведущих университетов мира, публикуемый в 14-й раз, включил 1000 вузов из 77 стран мира, в том числе 18 российских. В этом году он рассчитывался по новым правилам, изменение которых, в первую очередь, затронуло систему подсчета цитируемости. Ее сориентировали на средневзвешенные значения вместо абсолютных.

Лидерами этого года стали два британских и два американских вуза: Оксфордский, Кембриджский, Калифорнийский технологический и Стэнфордский университеты. Лидерство среди вузов РФ сохранил МГУ им. М. В. Ломоносова, хотя вуз опустился на шесть позиций и занял 194-е место. Улучшили свои позиции МФТИ (перешел из группы вузов с местами 301-350 в группу 251-300), Высшая школа экономики поднялась на одну группу, измеряемую 50-ю позициями, заняв место в группе 351-400. Самый впечатляющий рывок совершил Томский политехнический университет, перейдя из группы с 501 по 600 место, в группу с позициями от 301-й до 350-й.

Резкое изменение правил

Эксперты полагают, что подвижки в рейтинге связаны в первую очередь именно с новыми правилами подсчета цитируемости. На смену прямому количественному подсчету цитат пришла так называемая "нормализованная цитируемость", - отметил директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев. Этим термином обозначается не просто число цитирований, приходящихся на одну публикацию за определенный период времени, а уровень цитируемости публикаций данного типа в сравнении со среднемировым значением в данной научной дисциплине. "Малейшие изменения в значении данного параметра вызывают сильные колебания в количестве баллов, которые выставляют вузу при расчете рейтинга - и именно это определяет его позицию в рейтинге", - сказал Куфтырев.

Причем, как заметил эксперт, значение имеет не только результат "абсолютного чемпиона", но и в целом средний общемировой уровень: если среднемировая планка возрастает, то остальным участникам нужно "прыгнуть" гораздо выше. В рейтингах сравнение с собственным результатом не всегда показательно и не всегда играет решающую роль, в результате, по его мнению, конструкция рейтинга стала напоминать ручку аналогового радиоприемника: "достаточно слегка сдвинуть ручку тюнера - и вы уже соскочили с нужной волны". Именно это и случилось с российскими вузами, вышедшими за пределы 1000, например, с Уральским федеральным университетом, перешедшим в группу 1000+. Этот и другие пять выбывшие за пределы 1000 вузы сильнее всего ощутили на себе изменения в правилах подсчета рейтинга.

Весомый успех Томска и Самары

В условиях произошедших перемен, в результате которых пострадали позиции российских вузов, успех Томского политехнического университета, взлетевшего почти на 300 позиций, выглядит еще более весомым, полагает Куфтырев.

"Поставив перед собой цель достичь мирового уровня в образовательной и научной деятельности, сегодня мы существенно продвинулись в ее осуществлении. Важно было выбрать приоритеты", - прокомментировал результат ректор вуза Петр Чубик. Сделав ставку на развитие триады "исследования - инновации - инвестиции", Томский политех, по его словам, по каждому из этих направлений добился продвижения вперед.

По мнению ректора, успех обеспечила "напряженная работа всего коллектива вуза, настойчивость и последовательность в реализации разработанной здесь программы повышения конкурентоспособности". Но вуз, считает ректор, задействовал еще не весь свой потенциал. "У ТПУ хорошие заделы в области космического материаловедения, ресурсоэффективных технологий, неразрушающих методов контроля, исследовании проблем Арктики", - пояснил Чубик.

Самарскому университету также удалось существенно улучшить свои позиции. Он перешел из группы вузов 801-1000 в группу 601-800 рейтинга THE. По мнению проректора вуза по образовательной и международной деятельности Владимира Богатырева, "это большое событие для вуза". Повысить свою позицию в рейтинге вузу помогли, по его мнению, "рост доходов от сотрудничества с индустриальными партнерами, а также рост числа научных статей в зарубежных изданиях, индексируемых в двух самых больших базах научной периодики (Scopus и Web of Science) и число иностранных студентов и иностранных научно-педагогических работников".

Сохранение позиций далось непросто

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого остался в целом на прежних позициях. По словам директора Института передовых производственных технологий Сергея Салкуцана, при этом вуз за прошедший год существенно увеличил доходы от внебюджетной деятельности, совершил прорыв в области международной деятельности, первым среди вузов России открыв филиалы в Китае и Испании.

Статус-кво продемонстрировали Санкт-Петербургский и Новосибирский университеты. "Мы считаем, что сохранение позиций в рейтинге THE - это положительный результат. У нас заметно улучшились цитируемость, репутация в научном мире, инновационные показатели", - сказал ТАСС проректор Новосибирского госуниверситета по программам развития Алексей Окунев. Он отметил, что у вуза выросло число иностранных студентов и преподавателей. Для СПбГУ стабильность позиций в условиях резкого колебания внешних условий определили заметно выросшие доли иностранных профессоров и студентов. "Начиная с 2015 года, доля иностранных преподавателей выросла на 22%, причем на 13% - за минувший год. "Число иностранных обучающихся" с 2015 года выросло почти на 40%, причем основной прирост (31%) показал 2016 год", - отметили в пресс-службе вуза.

Для Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, также сохранившего свои позиции в рейтинге, по словам ректора вуза Евгения Чупрунова, "вхождение в подобные рейтинги достижение, но не самоцель". "Рейтинги - это всего лишь некоторое отражение действительности. Мы отчетливо понимаем, что должны работать для Нижегородской области, вместе с нижегородцами, развивая область и страну с точки зрения высшего образования, науки и инноваций", - заметил ректор. По словам ректора Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Алексея Чумаченко, сохранение позиций вуза в рейтинге говорит о "мировом признании высочайшего уровня (его) образовательной, научной, инновационной деятельности".

Рейтинг публикуется в 14-й раз. При его подготовке специалистами британского журнала Times Higher Education используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.