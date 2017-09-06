Затяжной дождь в Москве принес за последние сутки более 20% месячной нормы осадков

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за последние сутки. Об этом ТАСС сообщили в среду в столичном Метеобюро.
"На главной метеостанции города - ВДНХ - с утра вторника до утра среды зафиксировано 14 мм осадков, или 21% месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм", - уточнил представитель метеослужбы. Примерно столько же осадков выпало в центре и на западе столицы.
Большая часть осадков выпала на западе и северо-западе Подмосковья. В Можайске, по предварительным расчетам, выпало до 45 мм осадков, в Волоколамске - 38 мм.
Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальщики в связи с затяжным дождем продолжают работать в круглосуточном режиме. В среду, по данным синоптиков, вновь ожидается дождь, местами сильный, с грозой.
"Для предупреждения скоплений воды на проезжей части и во дворов, а также для оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта бригады "Мосводостока", оснащенные специализированной откачивающей техникой, продолжают работать в круглосуточном режиме", - сказали в пресс- службе. Там напомнили, что сообщать о скоплениях воды на улицах города можно в центральную диспетчерскую службу "Мосводостока", чтобы оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.