Вильфанд заявил, что экс-глава Росгидромета делал сложную работу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экс-глава Росгидромета Александр Фролов делал сложную и важную для государства работу, крайне уязвимую для критики. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 5 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев сменил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместо Александра Фролова им стал Максим Яковенко. В документах поясняется, что Фролов освобожден от должности "в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской Федерации". Яковенко работал заместителем главы Росгидромета.

"Под руководством Александра Васильевича Фролова наши прогнозы невероятно улучшились, появились суперкомпьютеры, новые инструменты измерений. Выполнялись и другие работы по обеспечению гидрометбезопасности страны. <…> Хочется просто сказать спасибо Александру Васильевичу за его очень сложную работу, крайне уязвимую для критики", - сказал Вильфанд.

Вильфанд также пожелал успехов новому главе Росгидромета Максиму Яковенко. "И я от всей души желаю Максиму Евгеньевичу успехов на этой работе, очень ответственной и важной для государства и всех видов деятельности от обороны до экономических отраслей, да и для каждого человека", - сказал ученый.

Как рассказал агентству Вильфанд, Александр Фролов проработал в гидрометеорологии всю жизнь. Начинал младшим научным сотрудником в Гидрометцентре и, пойдя все стадии карьерного роста, был призван на государственную службу в Росгидромет.

Он назвал Фролова талантливым организатором и ученым, внесшим огромный вклад в отечественную науку. "Под руководством Александра Васильевича впервые в нашей стране была реализована глобальная модель общей циркуляции атмосферы, разработана система предупреждения о цунами. Система мониторинга за состоянием воздуха - это тоже его заслуга. Фролов замечательный организатор, не было ни одного направления, которое он бы не курировал", - рассказал об успехах экс-руководителя Росгидромета Вильфанд.