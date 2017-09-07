Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-теста

МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Испанка Пилар Абель заявила, что хочет оспорить результаты ДНК-теста, согласно которым она не является дочерью Сальвадора Дали (1904-1989). Об этом женщина заявила телеканалу Television Espanola.

Абель отметила, что "не доверяет сети хранения" образцов ДНК. "Я обжалую [результаты теста]", - добавила женщина, которая все еще считает себя дочерью художника.

Как заверили в среду в Фонде Гала - Сальвадор Дали, проведенные экспертизы установили, что Абель не является биологической дочерью Дали. Останки художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, и были извлечены две длинные кости.

Пилар Абель родилась 1 февраля 1956 года. По словам женщины, ее мать имела тайные отношения с Сальвадором Дали. С 2007 года Абель пытается добиться признания родства с художником. Если бы ДНК-тест подтвердил слова женщины, она могла бы претендовать на то, чтобы носить фамилию Дали, а также на авторские права.