Ростуризм рекомендует россиянам в Мексике следить за информацией от сейсмологов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Мексики, где утром 8 сентября произошло землетрясение, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Мексики, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент информации о пострадавших российских туристов нет.
Ростуризм находится на связи с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России и Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации и продолжает уточнять сведения о россиянах.