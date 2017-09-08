Ростуризм рекомендует россиянам в Мексике следить за информацией от сейсмологов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Мексики, где утром 8 сентября произошло землетрясение, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Мексики, следить за сообщениями о сейсмической активности в регионе, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям местных властей", - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент информации о пострадавших российских туристов нет.

Ростуризм находится на связи с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России и Ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации и продолжает уточнять сведения о россиянах.