Колумбия готова оказать помощь Мексике в связи с землетрясением

БОГОТА, 8 сентября. /ТАСС/. Колумбия выражает соболезнования мексиканскому народу в связи с сильнейшим за последние 100 лет землетрясением в этой стране, а также готовность оказать помощь. Об этом сообщил в пятницу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter.

"Я выражаю солидарность мексиканскому народу в связи с землетрясением, от которого пострадали люди этой ночью. Президент Пенья Ньето, вы можете на нас рассчитывать", - написал Сантос. В опубликованном официальном сообщении администрации президента Колумбии подчеркивается, что власти страны "готовы оказать помощь Мексике в преодолении этой чрезвычайной ситуации".

Un solidario saludo al pueblo mexicano tras el terremoto que sufrieron anoche. Presidente Peña Nieto @EPN, cuente con nosotros — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 8 September 2017

В ночь с четверга на пятницу по местному времени у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2. Его эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас), очаг залегал на глубине 58 км. По последним данным властей пострадавших штатов Чьяпас и Оахака, в результате землетрясения погибли как минимум 32 человека. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений.