Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колумбия готова оказать помощь Мексике в связи с землетрясением

Происшествия
8 сентября, 17:25 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 8, сентября. /ТАСС

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также выразил соболезнования мексиканскому народу в "этой чрезвычайной ситуации"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОГОТА, 8 сентября. /ТАСС/. Колумбия выражает соболезнования мексиканскому народу в связи с сильнейшим за последние 100 лет землетрясением в этой стране, а также готовность оказать помощь. Об этом сообщил в пятницу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на своей странице в Twitter.

"Я выражаю солидарность мексиканскому народу в связи с землетрясением, от которого пострадали люди этой ночью. Президент Пенья Ньето, вы можете на нас рассчитывать", - написал Сантос. В опубликованном официальном сообщении администрации президента Колумбии подчеркивается, что власти страны "готовы оказать помощь Мексике в преодолении этой чрезвычайной ситуации".

В ночь с четверга на пятницу по местному времени у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 8,2. Его эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас), очаг залегал на глубине 58 км. По последним данным властей пострадавших штатов Чьяпас и Оахака, в результате землетрясения погибли как минимум 32 человека. Мексиканские власти закрыли школы в столице страны и в ряде штатов для проверки зданий на наличие повреждений.

Смотрите также

Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32

Не менее 61 афтершока магнитудой до 6,1 произошло в Мексике после мощного землетрясения

Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика Колумбия
Персоны
Сантос, Хуан Мануэль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль
2
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
3
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье
6
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
7
Путин: "интернет вещей" изменит промышленность и сделает экономику независимой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама