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Не менее 61 афтершока магнитудой до 6,1 произошло в Мексике после мощного землетрясения

Происшествия
8 сентября, 11:37 UTC+3 ТАСС

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что мощное землетрясение произошло в ночь на пятницу у берегов Мексики, его магнитуда составила 8,4

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ТАСС, 8 сентября. По меньшей мере 61 подземный толчок магнитудой до 6,1 был зафиксирован в Мексике после мощного землетрясения, произошедшего в стране в ночь на пятницу. Об этом сообщила в пятницу Национальная сейсмологическая служба Мексики.

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"До 01:50 утра (09:50 мск) у побережья штата Чьяпас был зафиксирован 61 подземный толчок магнитудой до 6,1", - говорится в сообщении.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что мощное землетрясение произошло в ночь на пятницу у берегов Мексики. По обновленным данным, магнитуда землетрясения составила 8,4. Эпицентр стихии находился в 202 км к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.

Как отмечает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, вследствие землетрясения в течение следующих трех часов возможно образование волн у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.

По сообщению агентства Reuters, жертвами стихии стали по меньшей мере пять жителей мексиканских штатов Чьяпас и Оахака, расположенных на юге страны.

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