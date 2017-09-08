Не менее 61 афтершока магнитудой до 6,1 произошло в Мексике после мощного землетрясения

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ТАСС, 8 сентября. По меньшей мере 61 подземный толчок магнитудой до 6,1 был зафиксирован в Мексике после мощного землетрясения, произошедшего в стране в ночь на пятницу. Об этом сообщила в пятницу Национальная сейсмологическая служба Мексики.
"До 01:50 утра (09:50 мск) у побережья штата Чьяпас был зафиксирован 61 подземный толчок магнитудой до 6,1", - говорится в сообщении.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что мощное землетрясение произошло в ночь на пятницу у берегов Мексики. По обновленным данным, магнитуда землетрясения составила 8,4. Эпицентр стихии находился в 202 км к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.
Как отмечает Тихоокеанский центр предупреждения цунами, вследствие землетрясения в течение следующих трех часов возможно образование волн у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.
По сообщению агентства Reuters, жертвами стихии стали по меньшей мере пять жителей мексиканских штатов Чьяпас и Оахака, расположенных на юге страны.