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Минприроды РФ выступает за усиление охраны в парке "Зарядье"

Общество
14 сентября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По словам пресс-секретаря ведомства, уничтожение растений в парке можно квалифицировать как порчу имущества

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды России считает необходимым усилить охрану на территории парка "Зарядье". Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Николай Гудков.

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"Говорить об ущербе окружающей среде нельзя, очевидно, можно квалифицировать уничтожение растений как порчу имущества. При этом считаем необходимым усилить охрану на территории парка и разъяснительную работу с посетителями", - сказал Гудков.

Он подчеркнул, что изначально парк планировался не только как зона прогулок, но и как территория экопросвещения. "Сейчас получается наоборот - парк стал пристанищем эковандалов", - считает Гудков.

По его словам, редкие виды растений, использованные для озеленения на территории ландшафтного парка "Зарядье", выращивались в питомниках.

По предварительным визуальным оценкам, вандалы уничтожили около 10 тыс. растений в открывшемся в понедельник в центре Москвы парке "Зарядье", рассказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядье" Игорь Сафиуллин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе парка, данные об ущербе изучаются. "Пока мы не озвучиваем никакой информации, потому что происходит ее анализ. Поток людей уходит - мы начинаем все подсчитывать и опять что-то находим", - сказал в четверг собеседник агентства.

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