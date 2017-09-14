Минприроды РФ выступает за усиление охраны в парке "Зарядье"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды России считает необходимым усилить охрану на территории парка "Зарядье". Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь ведомства Николай Гудков.

"Говорить об ущербе окружающей среде нельзя, очевидно, можно квалифицировать уничтожение растений как порчу имущества. При этом считаем необходимым усилить охрану на территории парка и разъяснительную работу с посетителями", - сказал Гудков.

Он подчеркнул, что изначально парк планировался не только как зона прогулок, но и как территория экопросвещения. "Сейчас получается наоборот - парк стал пристанищем эковандалов", - считает Гудков.

По его словам, редкие виды растений, использованные для озеленения на территории ландшафтного парка "Зарядье", выращивались в питомниках.

По предварительным визуальным оценкам, вандалы уничтожили около 10 тыс. растений в открывшемся в понедельник в центре Москвы парке "Зарядье", рассказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядье" Игорь Сафиуллин. Как сообщили ТАСС в пресс-службе парка, данные об ущербе изучаются. "Пока мы не озвучиваем никакой информации, потому что происходит ее анализ. Поток людей уходит - мы начинаем все подсчитывать и опять что-то находим", - сказал в четверг собеседник агентства.