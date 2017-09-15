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Известия: Минкультуры предложило выделить 5 млрд руб. на развитие внутреннего туризма

Общество
15 сентября, 4:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В Ростуризме считают, что субсидирование операторов снизит цены на путевки внутри страны

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© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало проект постановления, которым предлагается выделить 5 млрд руб. на развитие внутреннего туризма до 2022 года. Постановление может вступить в силу в следующем году, в настоящий момент проект находится на согласовании в Минфине, сообщили газете "Известия" в ведомстве.

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"Планируется возмещать часть документально подтвержденных затрат туроператоров в рамках договора о реализации турпродукта. Это обеспечит рост внутренних и въездных туристских потоков на пилотных приоритетных субсидируемых маршрутах и будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в целом", - сообщили газете в Минкультуры.

В Ростуризме считают, что субсидирование туроператоров будет способствовать снижению цен на путевки внутри страны.

Таким образом цены на бюджетные поездки снизятся примерно на 10%. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин пояснил "Известиям", что субсидии рассчитаны на 500 тыс. человек, по 2 тыс. на каждого путешественника. По его мнению, государственное субсидирование поможет расширить географию путешествий внутри России.

В Минэкономразвития сообщили газете, что проект постановления правительства, подготовленный Министерством культуры, уже согласован.

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