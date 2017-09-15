Известия: Минкультуры предложило выделить 5 млрд руб. на развитие внутреннего туризма

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало проект постановления, которым предлагается выделить 5 млрд руб. на развитие внутреннего туризма до 2022 года. Постановление может вступить в силу в следующем году, в настоящий момент проект находится на согласовании в Минфине, сообщили газете "Известия" в ведомстве.
"Планируется возмещать часть документально подтвержденных затрат туроператоров в рамках договора о реализации турпродукта. Это обеспечит рост внутренних и въездных туристских потоков на пилотных приоритетных субсидируемых маршрутах и будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в целом", - сообщили газете в Минкультуры.
В Ростуризме считают, что субсидирование туроператоров будет способствовать снижению цен на путевки внутри страны.
Таким образом цены на бюджетные поездки снизятся примерно на 10%. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин пояснил "Известиям", что субсидии рассчитаны на 500 тыс. человек, по 2 тыс. на каждого путешественника. По его мнению, государственное субсидирование поможет расширить географию путешествий внутри России.
В Минэкономразвития сообщили газете, что проект постановления правительства, подготовленный Министерством культуры, уже согласован.