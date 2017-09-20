Сенатор: в рассмотрении КМСЕ дела Навального присутствует политика, направленная против РФ

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ) дела "Навальный и Офицеров против России" (так называемого дело "Кировлеса") говорит о крайней политизированности с антироссийским вектором многих институтов СЕ, в том числе и самого комитета. Такое мнение высказал ТАСС зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Я не хочу давать правовую оценку самому делу как таковому, все-таки для этого надо быть очень хорошо знакомым с ним, но все, что вокруг этого происходит, не позволяет мне даже предположить, что там нет большой политики, направленной против нашей страны", - сказал Климов.
"Все, что я об этом читаю, вижу, слышу с разных сторон, наталкивает меня только на одну точку зрения, что, к сожалению, очень многие институты Совета Европы до крайности политизированы, причем с антироссийским вектором", - добавил сенатор.
Он высказал мнение, что Совет Европы в последние 5 - 7 лет превратился из органа, который действительно более-менее объективно отражает процессы, происходящие на континенте, в орган, который разными способами пытается продавить точку зрения Брюсселя. "Причем это не точка зрения Совета Европы как такового, а это именно точка зрения Европейского союза, которая там формулируется, а затем … предлагается миру как единственный возможный вариант решения любого вопроса", - сказал Климов.
Политик добавил, что это особенно очевидно на примере Парламентской ассамблеи Совета Европы, а сейчас ощущается и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и Комитете министров.
Что касается исполнения решений КМСЕ, то, как отметил парламентарий, у России есть некие обязательства по выполнению решений ЕСПЧ. Однако есть разъяснения Конституционного суда РФ, которые уже отражены в российском законодательстве, согласно которым никто не вправе менять то, что написано в Конституции РФ. "И если мы увидим, что то или иное решение, в данном случае Комитета министров или еще какое-то решение, каким-то образом вторгается в компетенцию нашей Конституции, то в этом случае мы свободны в своих действиях, и, я полагаю, мы будем действовать, исходя из буквы и духа Конституции РФ", - сказал зампред международного комитета СФ.
С 19 по 21 сентября в Страсбурге проходит 1294-е заседание Комитета министров Совета Европы. На нем запланировано рассмотрение вопроса об исполнении российскими властями постановления ЕСПЧ по делу "Навальный и Офицеров против России".