Первый чартерный авиарейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп планируется на 23 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" планирует выполнить 23 сентября первый чартерный рейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп. Он должен был состояться в июне, но был отменен из-за плохой погоды. Об этом ТАСС сообщили в компании "Южно-Курильский докер", которая занимается организацией безвизовых обменов на Курильских островах.

"Чартер, который доставит на Южные Курилы 70 граждан Японии в рамках безвизовых обменов, запланирован на 23 сентября. Сначала самолет приземлится в Южно-Курильске (остров Кунашир), затем в Курильске (остров Итуруп)", - сказал собеседник агентства. Делегация вернется в Японию 24 сентября.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.