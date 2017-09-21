Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый чартерный авиарейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп планируется на 23 сентября

Общество
21 сентября, 6:17 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 21, сентября. /ТАСС

Полет планировали на июнь, но отменили из-за погоды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" планирует выполнить 23 сентября первый чартерный рейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп. Он должен был состояться в июне, но был отменен из-за плохой погоды. Об этом ТАСС сообщили в компании "Южно-Курильский докер", которая занимается организацией безвизовых обменов на Курильских островах.

Смотрите также

МИД Японии: совместная деятельность на Курилах это большой шаг к мирному договору с РФ

Абэ пообещал внукам бывших жителей Курил стараться решить проблему принадлежности островов

"Чартер, который доставит на Южные Курилы 70 граждан Японии в рамках безвизовых обменов, запланирован на 23 сентября. Сначала самолет приземлится в Южно-Курильске (остров Кунашир), затем в Курильске (остров Итуруп)", - сказал собеседник агентства. Делегация вернется в Японию 24 сентября.

Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
4
Полиция пресекла конфликт между охранниками и работниками ТЦ "Москва"
5
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
6
Показ "Матильды" в Петербурге: зрители не увидели повода для скандала
7
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама