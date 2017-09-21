Первый чартерный авиарейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп планируется на 23 сентября

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" планирует выполнить 23 сентября первый чартерный рейс из Японии на острова Кунашир и Итуруп. Он должен был состояться в июне, но был отменен из-за плохой погоды. Об этом ТАСС сообщили в компании "Южно-Курильский докер", которая занимается организацией безвизовых обменов на Курильских островах.
"Чартер, который доставит на Южные Курилы 70 граждан Японии в рамках безвизовых обменов, запланирован на 23 сентября. Сначала самолет приземлится в Южно-Курильске (остров Кунашир), затем в Курильске (остров Итуруп)", - сказал собеседник агентства. Делегация вернется в Японию 24 сентября.
Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.