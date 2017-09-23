Областные власти окажут помощь семьям погибших в ДТП под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области окажут необходимую помощь семьям погибших в результате столкновения микроавтобуса с внедорожником под Калининградом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства, сославшись на заявление избранного губернатора региона Антона Алиханова.

"Министерству здравоохранения Калининградской области дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП. Соответствующим структурам - разобраться в данной ситуации с целью недопущения подобных фактов. Также мною дано поручение врио руководителя аппарата правительства региона Алексею Родину обеспечить всестороннюю, в том числе, в случае необходимости, и материальную поддержку семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе", - цитирует пресс-служба слова Алиханова.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших в автокатастрофе. "Произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал глава региона.

22 сентября, на трассе Калининград - Черняховск столкнулись микроавтобус и внедорожник "Мерседес". По предварительным данным, в маршрутке находились 20 пассажиров. Семь человек погибли, шестеро остаются в больницах. По данным областного управления МВД, причиной происшествия стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей.

В настоящий момент на месте аварии работают следователи УМВД, руководитель областного УМВД Игорь Илларионов, главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев и врио руководителя аппарата правительства региона Алексей Родин.