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МЧС открыло телефон горячей линии с психологом после ДТП под Калининградом

Происшествия
23 сентября, 3:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 23, сентября. /ТАСС

Психолог сообщает информацию о том, в какой больнице находится разыскиваемый пострадавший, номер контактного телефона, адрес лечебного учреждения

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КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Телефон горячей линии Главного управления МЧС России по региону открыт в связи с тяжелым ДТП на автотрассе под Калининградом, где в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и внедорожника Mercedes вечером 22 сентября семь человек погибли, а еще девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в субботу ТАСС в ведомстве.

"Люди звонят, чтобы узнать, нет ли среди пострадавших их родных, близких или друзей, которые следовали транспортом по этому маршруту автотрассы, но в силу каких-то причин не выходят на связь, либо абонент недоступен", - рассказала ТАСС Анастасия Карунас - старший психолог-инспектор Главного управления МЧС России по Калининградской области, находящаяся на дежурство на телефоне горячей линии.

Она отметила, что "люди звонят в тревожном состоянии, поэтому приходится их успокаивать". От психолога звонящие получают информацию о том, в какой больнице находится разыскиваемый пострадавший, номер контактного телефона, адрес лечебного учреждения.

Телефон горячей линии Главного управления МЧС России по Калининградской области: 8-(4012)-79-99-99.

Сообщение о ДТП на автодороге "А-229" поступило в пятницу в Центр управления в кризисных ситуациях в 19.38 по местному времени (20.38 мск). Вблизи населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса.

Всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 103 человека и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 72 человека личного состава и 19 единиц техники.

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