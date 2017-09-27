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Васильева предлагает исключить понятие "услуги" в отношении деятельности школ

Общество
27 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Глава Минобрнауки отметила, что вопрос требует тщательной проработки

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости введения особого организационно-правового статуса для школ и исключения понятия "услуги" в их отношении.

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"Несмотря на то, что образование является услугой на законодательном уровне, предлагаю рассмотреть возможность ввести особый организационно-правовой статус для образовательных организаций, который должен исключить возможность сведения их деятельности к оказанию услуг физическим лицам", - сказала министр в ходе "правительственного часа" в Госдуме. Министр добавила, что вопрос требует тщательной проработки.

"Коллеги, все чаще мы слышим о том, что сфера образования и науки не должна быть услугой. Отрадно, что и в Государственной Думе вне зависимости от партии или фракции есть понимание и поддержка данного тезиса", - подчеркнула Васильева.

Ранее она неоднократно говорила о том, что считает работу учителя "служением" и "призванием", а не "услугой".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
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