АТОР: около 300 российских туристов не могут вылететь с Канар из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 300 российских туристов не могут вылететь с острова Тенерифе в Испании регулярным рейсом "ВИМ-Авиа", запланированным на 29 сентября, в связи с его отменой. Об этом в четверг сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Консолидатору отмененного рейса "ВИМ-Авиа" Тенерифе - Москва 29 сентября, туроператорской компании "Бейс Тревел", вчера вечером в Росавиации ответили ответили, что замены данному рейсу пока нет и будет ли он - неясно. Это совпадает и с данными, полученными "Вестником АТОР" от одного из туроператоров, чьи туристы должны вылетать отмененным рейсом завтра", - говорится в сообщении.

"Ситуация с туристами на Тенерифе существенно осложняется тем, что для того, чтобы выполнить этот рейс вместо "ВИМ-Авиа", какой-либо авиакомпании по сути надо "выдернуть" самолет из расписания на сутки, а на рынке таких возможностей сейчас ни у кого нет", - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора Tez Tour. По данным АТОР, самостоятельная покупка билетов на аналогичный рейс "Аэрофлота" (единственного перевозчика с прямыми рейсами на Тенерифе) обойдется туристам в 65,6 тыс. рублей на человека.

Ранее в Росавиации сообщили, что российским авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа", планируется выделить около 200 млн рублей из федерального бюджета на 2018 год. Однако речь идет только о внутрироссийских рейсах "ВИМ-Авиа".

В Министерстве транспорта РФ по результатам заседания оперативного штаба с участием представителей Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ-Авиа" сообщили, что разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов авиакомпании практически завершена.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.