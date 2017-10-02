Счетная палата: выводы о нарушениях при передаче РПЦ собора в Петербурге не окончательны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Выводы о возможных нарушениях при передаче в пользование Русской православной церкви (РПЦ) в 2016 году Сампсониевского собора в Петербурге не являются окончательными. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Ранее в понедельник глава комиссии по образованию, культуре и науке Заксобрания города Максим Резник заявил о допущенных нарушениях, ссылаясь на ответ ведомства на его обращение.

"Недопустимо интерпретировать в СМИ информацию, изложенную в письме, как окончательные выводы. <...> Полученная информация не дает возможности сделать окончательных выводов о законности передачи музейных ценностей Самсониевского собора и соблюдения процедуры ее проведения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ответ депутату был подготовлен, опираясь на неполный комплект документов.

"Окончательные выводы по вопросу правомерности передачи музейных экспонатов, находящихся в федеральной собственности и собственности Санкт-Петербурга, могут быть сделаны по итогам всестороннего изучения вопроса в рамках контрольного мероприятия (совместного с федеральной Счетной палатой контрольного мероприятия)", - пояснили в пресс- службе.

По словам Резника, основное нарушение состоит в том, что собор передали не Московскому патриархату РПЦ, который подавал заявку в правительство города, а другому юридическому лицу - "Приходу Сампсониевского собора".

Согласно ответу Контрольно-счетной палаты парламентарию (копия есть в распоряжении ТАСС), договор о передаче музейных предметов, который является условием передачи собора, был заключен не с Санкт-Петербургской епархией, а с иным юридическим лицом.

Резник намерен обратиться по поводу нарушений в Генпрокуратуру и Счетную палату РФ.

История вопроса

Сампсониевский собор стал вторым объектом музейного комплекса Исаакиевского собора, который был передан в пользование церкви. В 2016 году РПЦ также получила в пользование Смольный собор.

В январе 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Заявки на передачу Исаакиевского собора от РПЦ в Смольном до сих пор нет.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести этот вопрос на референдум. В Северной столице прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ.

Ситуацию 15 июня в ходе прямой линии прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что собор РПЦ никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. С начала 2017 году музейный комплекс Исаакия посетили около 1,7 млн российских и зарубежных туристов.