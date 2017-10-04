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Ростуризм: российские туристы защищены на высочайшем уровне благодаря "Турпомощи"

Общество
4 октября, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ранее в среду глава ведомства Олег Сафонов заявил о завершении вывоза пассажиров "ВИМ-Авиа" с просроченной датой вылета

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уровень защищенности прав и интересов российских туристов сегодня находится на самом высоком уровне в новейшей истории благодаря Ассоциации "Турпомощь". Об этом в среду на пресс-конференции ТАСС, посвященной пятилетию создания Ассоциации "Турпомощь", заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

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"Защищенность прав и законных интересов туристов стала самой высокой за всю новейшую историю российского туризма. Я хочу это подчеркнуть. И все эти механизмы созданы в Ассоциации "Турпомощь", - сказал глава Ростуризма.

Ассоциация "Турпомощь" была создана 5 октября 2012 года. На сегодняшний день членами Ассоциации являются 669 туроператоров. Основной задачей Ассоциации является оказание экстренной помощи российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора.

С января 2017 года в связи с изменениями в туристическом законодательстве "Турпомощь" также наделена дополнительным функционалом в части формирования фондов персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма и правом размещения сведений о турагентах на портале Ассоциации.

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