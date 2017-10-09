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Песков: популярность Путина приводит к появлению названной в его честь продукции

Общество
9 октября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

При это пресс-секретарь президента рассказал, что глава российского государства не давал разрешение на использование своего имени в коммерческих целях

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Появление различной продукции с именем президента России Владимира Путина связано с огромной популярностью российского лидера в мире, уверен его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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"В любом случае, это проявление огромной популярности и авторитета нашего президента во всем мире", - сказал представитель Кремля журналистам. Он признался: "Я не уверен, знает ли президент о том, что такая продукция выпускается за границей".

Ранее сообщалось, что британский производитель одежды создал кожаную куртку к отмечавшемуся 7 октября 65-летию Путина. Отвечая на вопрос, давал ли глава российского государства разрешение на использование своего имени в коммерческих целях, Песков отметил, что "иностранные [производители] не запрашивают, иногда у нас это тоже происходит - не запрашивают".

Представители СМИ также поинтересовались у пресс-секретаря Путина, есть ли реакция президента на еще один подарок - постельное белье от экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. "Нет, мне неизвестно о реакции президента на пододеяльник от Берлускони", - сказал Песков.

Как сообщила в воскресенье газета La Stampa, Берлускони побывал на юбилее российского лидера в субботу в Сочи и привез ему подарок. По данным издания, бывший глава итальянского правительства подарил президенту России выполненный по специальному заказу пододеяльник. На персонализированном подарке, фотографию которого публикует газета, изображены оба политика во время рукопожатия на фоне полос цвета российского флага.

Известно, что Путина и Берлускони связывают давняя дружба, возникшая еще после первой встречи на саммите G8 в Генуе в 2001 году. С тех пор Путин и Берлускони неоднократно встречались как на официальных мероприятиях, представляя свои страны на международных форумах, так и в частном порядке.

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Персоны
Берлускони, Сильвио Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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