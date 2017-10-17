"Известия": Минздрав подготовил положительный отзыв кабмина на запрет курения у подъездов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект, предусматривающий запрет курения у подъездов многоквартирных домов. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на текст документа, который есть в распоряжении издания.

Законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 м от подъездов, был внесен в Госдуму в июне группой членов Совета Федерации. Действующее законодательство запрещает курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

Как следует из проекта отзыва, пишет газета, законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, а также общим принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма, поэтому правительство поддерживает законопроект с учетом некоторых поправок уточняющего характера.

Проект положительного отзыва в данный момент находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре, уточняют "Известия".

В России на данный момент действует "антитабачный" закон, принятый в 2013 году. Согласно нему, курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, а также в самолетах. Запрет на курение распространяется также на кафе и рестораны, поезда, в том числе дальнего следования, здания вокзалов и гостиницы. Запрещена также реклама табака в РФ.