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Детский туристический поезд отправился из Петербурга в гости к Деду Морозу в Великий Устюг

Общество
4 января, 13:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, января. /ТАСС

Подобные путешествия в резиденцию волшебника Октябрьская железная дорога организует с 2003 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Около 130 детей в сопровождении родителей отправились в гости в Деду Морозу из Санкт-Петербурга в Великий Устюг. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Сказка встретила ребят уже на вокзале. Перед отправлением поезда для маленьких пассажиров был организован театрализованный праздник: выступление сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселые хороводы, конкурсы, новогодние песни и танцы", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 4 по 6 января дети посетят экскурсии по Великому Устюгу, зайдут в гости к Деду Морозу, примут участие в праздничных гуляниях и получат сладкие подарки.

Подобные путешествия в резиденцию волшебника Октябрьская железная дорога организует с 2003 года. Для перевозки детей формируются бригады опытных проводников и медицинских работников.

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