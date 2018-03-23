Власти Подмосковья подготовят большой проект по благоустройству Волоколамска

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Задача нового врио Волоколамского района Андрея Вихарева не только разрешить ситуацию с полигоном "Ядрово", но и в целом улучшить качество жизни в городе. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в пятницу в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы подготовим большой проект благоустройства Волоколамска. После его реализации жители на себе почувствуют все изменения в лучшую сторону", - говорится в сообщении.

Воробьев отметил, что власти Подмосковья намерены кардинально изменить ситуацию в Волоколамске. "Для этого к работе приступил новый врио главы Андрей Вихарев. Его задача не только преодолеть кризис, возникший вокруг полигона "Ядрово", где будет проведена дегазация и рекультивация, но и вдохнуть новую жизнь в город", - уточнил губернатор.

В пятницу, 23 марта, пресс-служба губернатора Подмосковья сообщила об отставке главы Волоколамского района Московской области Евгения Гаврилова.

ЧП на полигоне

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим ночью выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Шестерых госпитализировали, согласно официальной позиции властей, из-за сопутствующих и обострения хронических заболеваний. Результаты проб крови на настоящий момент не подтвердили версию об отравлении детей свалочным газом, но еще не все анализы готовы.

За последние несколько дней с подобными жалобами к врачам обратились еще несколько десятков школьников.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор Воробьев поручил решить проблему до 15 июня и взял ее на личный контроль. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Воробьев заявил, что "Ядрово" перестанет источать неприятный запах к 15 июня. В качестве временной меры власти приняли решение в случае новых выбросов газа со свалки переносить начало занятий в школах и детских садах на два часа позже: с 08:30 на 10:30 мск.