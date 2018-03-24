Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

И. о. главы Волоколамска поручили решить проблему свалок в муниципалитете

Общество
24 марта, 13:08 UTC+3 ВОЛОКОЛАМСК область/ 24, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что старую часть полигона "Ядрово" закроют 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Зампред правительства Московской области, специальный представитель губернатора в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков поручил и. о. главы муниципалитета Андрею Вихареву решить вопрос с несанкционированными свалками после сокращения поступающих объемов мусора на полигон "Ядрово". Об этом Чупраков сообщил в субботу на встрече с жителями района.

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.

Смотрите также

Систему дегазации на полигоне "Ядрово" в Подмосковье могут запустить в мае

Врио Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона "Ядрово"

Старая часть полигона "Ядрово" в Волоколамске закроется до 14 апреля

Администрация президента контактирует с властями Подмосковья по ситуации вокруг "Ядрова"

На "Ядрово" установили камеру для фиксации въезжающих на свалку мусоровозов

"Что касается того, что некоторые недобросовестные представители организаций сваливают эти отходы (которые больше не могут свозиться на "Ядрово" в связи с сокращение объема поступающих отходов) на обочины дорог или леса, то уже дано поручение [Вихареву]. Прежде всего, мы обратились к правоохранительным органам с тем, <...> чтобы мусор не сваливался. <...> Если это будет происходит на дорожной полосе, то это балансодержатели дорог, за это у нас отвечает министерство транспорта, если в других местах - ответственность глав муниципальных образований", - сказал он.

Чупраков попросил активистов выделить от них специалиста, который будет взаимодействовать с Вихаревым и правоохранительными органами. Кроме того, он поручил и. о. главы Волоколамского района совместно с представителями правоохранительных органов отработать перечень мероприятий по недопущению несанкционированных свалок в районе и на близлежащих территориях.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестерых госпитализировали. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Пока пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин ФРГ оставил без комментариев публикацию Times о российских дипломатах
2
СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию
3
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг публикации о том, что тот сбрил усы
4
Тренер: фигуристка Загитова не справилась с нервами в произвольной программе ЧМ
5
Авторы De Andere Krant в Нидерландах выступили против создания негативного образа РФ
6
Досрочное открытие автодорожной части Крымского моста запланировано на май 2018 года
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама