И. о. главы Волоколамска поручили решить проблему свалок в муниципалитете

ВОЛОКОЛАМСК /Московская область/, 24 марта. /ТАСС/. Зампред правительства Московской области, специальный представитель губернатора в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков поручил и. о. главы муниципалитета Андрею Вихареву решить вопрос с несанкционированными свалками после сокращения поступающих объемов мусора на полигон "Ядрово". Об этом Чупраков сообщил в субботу на встрече с жителями района.

Ранее сообщалось, что старая часть (карта) "Ядрово" будет закрыта 13 апреля для приема отходов, на ней возведут систему утилизации газа по нидерландской технологии и рекультивируют. До этого момента запах с полигона будут подавлять с помощью распыления специального реагента. Новый сегмент свалки откроется 14 апреля и будет работать как минимум до 2030 года.

"Что касается того, что некоторые недобросовестные представители организаций сваливают эти отходы (которые больше не могут свозиться на "Ядрово" в связи с сокращение объема поступающих отходов) на обочины дорог или леса, то уже дано поручение [Вихареву]. Прежде всего, мы обратились к правоохранительным органам с тем, <...> чтобы мусор не сваливался. <...> Если это будет происходит на дорожной полосе, то это балансодержатели дорог, за это у нас отвечает министерство транспорта, если в других местах - ответственность глав муниципальных образований", - сказал он.

Чупраков попросил активистов выделить от них специалиста, который будет взаимодействовать с Вихаревым и правоохранительными органами. Кроме того, он поручил и. о. главы Волоколамского района совместно с представителями правоохранительных органов отработать перечень мероприятий по недопущению несанкционированных свалок в районе и на близлежащих территориях.

21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестерых госпитализировали. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово". Пока пробы крови не подтвердили отравления детей свалочным газом, однако не все анализы готовы.

Ранее местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки. Третьего и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги, его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить несколько должностных лиц. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему до 15 июня. До этого времени нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.