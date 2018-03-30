В регионах Северо-Запада проходят проверки после трагедии в Кемерове

30 марта. /ТАСС/. Массовые проверки торговых центров проходят в эти дни в регионах Северо-Запада. Спасатели проводят учебно-тактические занятия, проверяют наличие пожарной сигнализации, а в отдельных регионах в учебных эвакуациях принимают участие лично главы регионов. Прокуратура и МЧС приглашают на совместные рейды и журналистов.

Учебная тревога

Корреспондент ТАСС выехал на проверку пятиэтажного архангельского ТРЦ "Европарк", который считается одним из самых популярных торговых центров в городе, его открыли в 2014 году. Как пояснила ТАСС старший помощник прокурора Архангельска Наталья Чарошникова, в этом ТЦ проверок прокуратуры ни разу не было, и сразу же отметила нарушение - детская игровая площадка находится на пятом этаже, а согласно закону должна быть не выше второго.

Проверка началась с эвакуационных выходов. Двери на лестницу со всех этажей были открыты, как и дверь на улицу. После комиссию провели в один из кинозалов на четвертом этаже, где только что закончился фильм. "Залы кинотеатра во время сеансов никогда не закрываются, у сотрудников залов даже ключей нет", - сказала руководитель подразделения кинотеатров "Мираж Синема "Европарк" Мария Татур.

В момент, когда сотрудники МЧС запустили систему оповещения, в кафе на пятом этаже многолюдно, многие сидели за столиками с детьми. Услышав тревогу, люди достаточно организованно потянулись к эвакуационной лестнице. Одна из посетительниц центра Олеся с двумя детьми спускалась по лестнице с пятого этажа прямо с коляской и отметила, что в "Европарке" удобные широкие выходы. "Единственное, надо бы, чтоб сигнал тревоги звучал погромче - я его почти не слышала", - добавила женщина.

Несмотря на положительные отзывы посетителей ТРЦ, проверяющие выявили некоторые нарушения, в их числе недочеты по организации системы пожаротушения. По словам представителя прокуратуры, на устранение замечаний у владельцев ТЦ есть 30 дней.

Массовые проверки и тренировочные эвакуации

Проверки торговых центров в эти дни проходят во всех регионах Северо-запада. В Калининградской области они будут идти около двух недель, 36 торговых центров проверят также в Карелии, 119 в Республике Коми, приступили к пожарно-тактическим занятиям в Пскове. В Мурманской области начали проверки с руководителей ТЦ.

Крупнейшие центры "Мега-Дыбенко" и "Мега-Парнас" уже проинспектировали в Ленинградской области. Как сообщили пресс-службе правительства региона, в учебной эвакуации в качестве обычного посетителя в одном из торговых центров планирует принять участие и лично губернатор области Александр Дрозденко.

Проверка на практике

За последние дни после трагедии в Кемерово системы безопасности на объектах массовых скоплений людей удалось проверить не только в теории, но и на практике. Так, в среду 28 марта произошел пожар в петербургском автоцентре компании "Рольф". Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, ЧП показало, что службы пожарной безопасности работают эффективно. "Если судить по тому, как себя вели сотрудники - они отработали на высоте. Оперативно вывели людей, никто не пострадал - это тоже показатель", - сказал ТАСС пресс-секретарь компании Павел Носов.

Пожар произошел в помещении склада с автозапчастями на общей площади 500 кв. метров, весь персонал и клиентов своевременно эвакуировали.

В четверг утром возгорание, которое тушили 25 спасателей, произошло также в старейшем универмаге Петербурга ДЛТ (бывший Дом ленинградской торговли), жертв удалось избежать. Как считают власти города, ситуация с пожаром в магазине доказывает, что надо постоянно контролировать пожарную безопасность на предприятиях.

"Ситуация с пожаром в ДЛТ лишний раз подтверждает, что постоянное проведение проверок мест массового скопления людей на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности просто необходимо", - приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга слова главы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка города Эльгиза Качаева.

Пожар в "Зимней вишне"

Массовые проверки пожарной безопасности в торговых центрах инициировала Генпрокуратура после трагедии, которая произошла 25 марта в Кемерове, где сгорел ТЦ "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.

Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям - причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.