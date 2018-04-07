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Как христиане всего мира ждали схождения Благодатного огня

Общество
7 апреля, 16:16 UTC+3 ИЕРУСАЛИМ /Корр. ТАСС, Андрей Ермилов

Организатором поездки российской делегации в храм Гроба Господня в Иерусалиме стал Фонд Андрея Первозванного

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© REUTERS/Ammar Awad

ИЕРУСАЛИМ, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит каждый год в Великую субботу в канун празднования главного христианского праздника - Воскресения Христова (Пасхи).

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Этого момента ожидают десятки тысяч паломников, приезжающие на Святую Землю со всего света. О том, какие церемонии предшествует схождению огня, и что нужно преодолеть, чтобы увидеть его - в материале ТАСС.

Группа россиян прилетела в Иерусалим накануне. Организатором поездки стал Фонд Андрея Первозванного, который уже много лет доставляет Благодатный огонь в РФ. В состав делегации входят глава фонда Владимир Якунин, общественные и государственные деятели, священнослужители, представители культуры, журналисты и бизнесмены.

Путь к святыне

Рано утром делегация выдвинулась из гостиницы к Старому городу. В эти дни в Иерусалиме усилены меры безопасности: полицейские и военнослужащие обеспечивают правопорядок и регулируют проезд автомобилей и автобусов с паломниками.

У Синайских ворот паломники ожидают встречи со святыней. Каждому участнику официальной делегации полицейский выдал специальный именной бейдж-пропуск и яркий платок, который нужен, чтобы не потеряться в толпе. 

В Старом городе дорогу к храму преграждает еще один кордон, который регулирует проход делегаций. Ждать приходится около двух часов. 

В храме Гроба Господня для делегаций из разных стран выделено свое место. Полицейские и солдаты израильской армии сдерживают сотни людей, которые пытаются попасть внутрь.

Члены российской делегации встали недалеко от Кувуклии. Это часовня в центре храма, скрывающая пещеру Гроба Господня, где находится почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Там и появляется огонь.

В ожидании ниспослания

Вскоре в храм входит молитвенная процессия. Возглавляют ее хоругвеносцы и юноши, в конце процессии идет патриарх Иерусалимский Феофил III в сопровождении армянского патриарха и священнослужителей. Перед входом в Кувуклию патриарх разоблачается, и полицейские тщательно обыскивают его и Гроб Господень в поисках того, что хотя бы теоретически может дать огонь. После этого патриарх заходит внутрь и начинает молиться о ниспослании Благодатного огня.

Храм, озаренный огнем

После четырех часов ожидания под сводами храма раздаются крики на разных языках: "Христос Воскресе", - и многотысячная толпа отвечает: "Воистину Воскресе". Весь храм освещается от зажженных паломниками свечей. В первые минуты горения Благодатный огонь не обжигает кожу, и многие паломники буквально умываются им.

Участники делегации также зажгли специальные капсулы для безопасной перевозки огня. Делегация выехала в аэропорт Тель-Авива, откуда спецборт через несколько часов доставит Благодатный огонь в московский аэропорт Внуково. Там его будет ждать кортеж в храм Христа Спасителя на патриаршее Пасхальное богослужение, а также сотни верующих.

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