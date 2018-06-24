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В МВД сообщили, что правонарушений на выпускных вечерах не было

Общество
24 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

По данным ведомства, в мероприятиях по всей стране в ночь с 23 на 24 июня приняли участие более 360 тыс. человек

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ обеспечивают безопасность школьных выпускных вечеров в стране, правонарушений на состоявшихся торжествах не допущено, сообщила в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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"В ночь с 23 на 24 июня в большинстве регионов России прошли выпускные вечера, посвященные окончанию школы. Торжественные мероприятия состоялись в более чем 11 тыс. образовательных организаций по всей стране. В них приняли участие порядка 366 тыс. выпускников. Правонарушений и преступлений не допущено", - сказала она.

В столице более 23 тыс. человек отпраздновали выпускные в Государственном Кремлевском дворце и Парке Горького. Порядок на выпускных обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности, а также работники частных охранных предприятий. Выпускные вечера в России продолжатся до начала июля.

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