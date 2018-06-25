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Два годовалых амурских тигра поселились в Московском зоопарке

Общество
25 июня, 8:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В будущем амурские тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Два годовалых амурских тигра, которые родились в центре воспроизводства редких видов в Подмосковье, переехали в Московский зоопарк. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

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"Животные хорошо перенесли дорогу и сейчас осваиваются в своем новом доме, с любопытством исследуют территорию, гуляют по вольеру, а также играют друг с другом", - приводится на портале комментарий директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Посетители зоопарка смогут понаблюдать за тем, как завтракают полосатые хищники рано утром. Свежее мясо тиграм дают около 7:30-7:50 утра, в это время зоопарк уже работает.

Отмечается также, что в будущем амурские тигры примут участие в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе. Родители вновь прибывших тигров попали в зоопарк из неволи, поэтому их потомство представляет особую генетическую ценность.

"За последние 10 лет наши специалисты добились больших успехов в разведении тигров, нам удается регулярно получать здоровое потомство и впоследствии отправлять подросших животных в зоопарки по всему миру", - добавила директор зоопарка.

Поселившиеся на "Острове зверей" молодые тигры родились в центре воспроизводства весной 2017 года. Сейчас они весят около 90 кг, но к трем годам хищники станут совсем взрослыми (детство у тигров длится два-три года), их вес увеличится в два-три раза.

Амурский тигр - один из самых редких подвидов. В основном обитает в России - Приморском и Хабаровском краях (около 95% популяции), а также на северо-востоке Китая (5-10%). Это одиночный хищник. Он охотится на оленей и кабанов, также может питаться рыбой. Средняя продолжительность жизни животного составляет 15-20 лет, взрослые самцы весят порядка 165-180 кг при высоте в холке около 1 м и длине с хвостом до 3 м.

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