Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по Сирии

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялось обсуждение итогов прошедших в конце прошлой недели российско-американских контактов в Женеве". Он напомнил, что делегации возглавляли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.
При этом Песков отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что во время этих переговоров в Женеве обсуждалась возможность совместной операции России и США в Сирии. "Переговоры шли на уровне министра иностранных дел и госсекретаря США. Поэтому первоисточником в обнародовании каких-либо итогов очень напряженных и продолжительных по времени и насыщенных по содержанию переговоров все-таки должен быть наш МИД", - сказал Песков.
Как сообщил по итогам переговоров в Женеве Лавров, задача по координации авиаударов по террористам в Сирии остается одной из основных нерешенных тем в переговорах РФ и США. "Пока у нас координация в этом вопросе не налажена с американскими партнерами, с коалицией, которую США возглавляет, но это одна из задач, которую мы решаем", - отметил министр. Он сообщил, что Россия и США намерены в ближайшее время представить документ по Сирии, для завершения его подготовки остается решить "совсем немного вопросов".
Президент также обсудил различные аспекты предстоящих во Владивостоке международных контактов - с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Участники совещания обсудили различные аспекты предстоящих международных контактов главы государства, которые запланированы на предстоящей неделе во Владивостоке. Имеются ввиду переговоры с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии", - сказал Песков.
Он добавил, что обсуждались также некоторые вопросы, связанные с подготовкой Восточного экономического форума, который также пройдет во Владивостоке, и текущие вопросы по ситуации в стране.