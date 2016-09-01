Эксперты: радикального разворота во внешней политики Бразилии не будет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Смена власти не приведет к радикальному изменению внешнеполитического курса Бразилии, поскольку новый президент Мишел Темер вынужден будет заниматься прежде всего экономическими и социальными проблемами страны. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты в связи с завершившимся процессом импичмента теперь уже бывшего бразильского лидера Дилмы Руссефф.

Процедура импичмента стартовала в Бразилии еще в начале года после того, как оппозиция обвинила Руссефф в налоговых злоупотреблениях и использовании бюджетных средств в ходе ее избирательной кампании. В мае президент была отстранена от должности на 180 дней для проведения судебных разбирательств. По итогам состоявшегося в среду голосования в бразильском сенате отставку Руссефф поддержал 61 сенатор из 81, в тот же день состоялась инаугурация нового президента Мишела Темера, бывшего до этого вице-президентом страны. Он останется главой государства до конца 2018 года, когда должны состояться новые президентские выборы.

Внутриполитические последствия

По мнению председателя Совета по внешней и обороной политике Федора Лукьянова, отставка Дилмы Руссефф была продиктована прежде всего внутриполитическими причинами. "Бразилия в последние годы переживает не лучший период, связанный с накопившимися экономическими и социальными проблемами. Проведение двух крупных затратных мероприятий - чемпионата мира по футболу пару лет назад и Олимпийских игр в августе этого года - катализировало дискуссии о приоритетах развития страны", - отметил аналитик.

"Дилма Руссефф оказалась лидером не того калибра, как ее предшественник на посту президента Бразилии реформатор Луис Инасиу Лула да Силва. На фоне ухудшения экономической ситуации в стране за время пребывания у власти Руссефф обострилась борьба левых и правых политических сил, что и привело к ее отставке", - считает Лукьянов.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов полагает, что внутриполитические последствия в связи со сменой власти в Бразилии будут зависеть от решимости правительства продолжить социальные реформы. "В тех же объемах финансировать социальные программы правительство не сможет - в бюджете денег нет, а крупный бизнес не желает брать на себя социальную ответственность. Поэтому ситуация выглядит пессимистично", - констатировал эксперт.

"При этом страна разделена на сторонников и противников Руссефф: в крупных городах - Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро проходят ожесточенные акции протеста. Можно прогнозировать, что социальная нестабильность в Бразилии будет лишь усиливаться", - считает Мартынов.

Никто в США не заплачет

Лукьянов не доверяет слухам о том, что за организацией отставки Руссефф якобы стояли США. Так, портал Wikileaks еще до ее импичмента публиковал сведения о том, что вице- президент Бразилии Темер сотрудничал с Советом национальной безопасности США и предоставлял американцам политическую информацию. "Белый дом не симпатизировал Руссефф, и никто в Вашингтоне не заплачет о ее отставке. Конечно, США попытаются воспользоваться сменой власти в Бразилии в своих интересах, но ее импичмент произошел прежде всего по внутриполитическим причинам", - полагает Лукьянов.

Иной точки зрения придерживается председатель Национального координационного комитета по исследованию проблем БРИКС, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов. Ранее политик сказал ТАСС, что "отстранение Руссефф от власти происходит по сценарию цветной революции, инициированной США".

"Когда Бразилия председательствовала в БРИКС, я неоднократно бывал в этой стране с рабочими поездками. Помощник Руссефф по национальной безопасности говорил мне о наличии достоверной информации об американском следе в организации кампании против действующего президента. Вашингтону не нравилось, что Руссефф поддерживает тесные отношения с Москвой, не нравилась ее позиция в пользу развития сотрудничества в рамках БРИКС. К тому же она не скрывала своего недовольства внешней политикой США", - рассказал Никонов.

В свою очередь, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов отметил, что в бразильском обществе достаточно сильны антиамериканские настроения: "Если даже США временно перетянут Бразилию на свою сторону, то потом все вернется на свои круги. Ситуация складывается мобильная, к ней всем нужно приспосабливаться".

Однако Мартынов уверен, что Бразилия "не пойдет на поклон к США, как не делала этого и раньше". "Бразилия дорожит своей независимостью и будет в меру сил отстаивать базовые постулаты своей внешней политики - поддержание мира, безопасности на планете, соблюдение международного права, укрепление роли ООН. Хотя широковещательных инициатив от Мишела Темера ожидать не приходится", - считает специалист по Латинской Америке.

Бразилия выбывает из списка стран "левого поворота"

Что касается отношений с соседними странами региона, собеседники агентства обратили внимание на намерение Бразилии отозвать своих послов из Венесуэлы, Эквадора и Боливии, о чем сообщило агентство Рейтер. Ранее три названные страны подвергли резкой критике решение о смене власти в Бразилии.

"Бразилия и раньше не очень поддерживала политику экстравагантного лидера Венесуэлы Уго Чавеса, сдержанно относилась к его преемнику Николасу Мадуро, при котором Венесуэла провалила проект нового социализма. Радикализм бразильским политикам вообще не свойственен, поэтому расхождения с Венесуэлой, Эквадором и Боливией очевидны", - считает Лукьянов.

С ним согласен Мартынов: "Бразилия выбывает из стран "левого поворота", превращается в изгоя лево- ориентированных режимов. Теперь Бразилия на региональном уровне будет искать союза с Аргентиной, Колумбией, Мексикой, и это обнадеживающая перспектива".

Страна продолжит опираться на БРИКС

Эксперты считают, что политический и экономический кризис в Бразилии со всей очевидностью вызовет снижение внешнеполитической активности страны, в том числе в формате БРИКС.

"Бразилия в последнее время отменяла некоторые встречи по линии БРИКС по простой финансовой причине - из-за дефицита бюджета МИД страны. Но кардинального разворота ее внешней политики не произойдет. Бразилия не выйдет из состава БРИКС, инициатором создания которого она является, останется союзником России и Китая", - сказал Мартынов.

"БРИКС - это долгоиграющий проект с ведущей ролью в нем Китая и России. К Китаю с его крупными инвестиционными возможностями сейчас тянутся все страны. Со стороны нового президента Бразилии было бы глупо не опереться на этот формат", - отметил Лукьянов.

"БРИКС как политический клуб усиливает позиции в мире каждого его члена. Поэтому сотрудничество Бразилии с участниками этой организации, в том числе с Россией, будет продолжено независимо от политических обстоятельств внутри страны", - заключил Сергей Караганов.