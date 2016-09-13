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Песков: главное не поступок Сноудена, а вскрытая им информация

Политика
13 сентября, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Пресс-секретарь президента считает, что об обстоятельствах поступка экс-сотрудника американских спецслужб "стопроцентной правды мы с вами не узнаем никогда".
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает важным, что живущий ныне в России экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден вскрыл информацию о всепроникающей слежке и полной открытости частной жизни, хотя, возможно, правда о его мотивах не будет до конца известна никогда. Свое мнение по этому вопросу представитель Кремля высказал журналистам перед премьерой в Москве биографического фильма о Сноудене американского режиссера Оливера Стоуна.

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"Главное не поступок Сноудена, главное - это целый пласт информации, которая вскрыта (им)", - сказал Песков. Он подчеркнул, что речь идет о существовании "Большого брата". "Раньше все шутили, что "Big Brother is watching you" ("Большой брат следит за тобой", цитата из романа Оруэлла "1984" - прим. ТАСС), и тут мы вдруг узнали, что он действительно смотрит, - пояснил пресс-секретарь президента. - И понимание того, что мы все живем в "аквариуме", а это понимание как раз Сноуден и дал, оно гораздо важнее, чем оценка того, что сделал Сноуден, для меня по крайней мере".

При этом Песков считает, что об обстоятельствах поступка экс-сотрудника американских спецслужб "стопроцентной правды мы с вами не узнаем никогда". "Поступок Сноудена, наверное, не нам оценивать, не нужно нам оценивать (его) ни хорошо, ни плохо", - еще раз подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом заявил, что ему будет интересно посмотреть, как эта история видится автору фильма.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, оказывают ли российские власти какую-либо поддержку Сноудену. "Это совершенно не является достоянием общественности. У него есть адвокат, который наверняка знает все об этом", - заключил пресс-секретарь президента.

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Персоны
Сноуден, Эдвард Песков, Дмитрий Сергеевич
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