СМИ: "Левада-Центр" не будет судиться с Минюстом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Аналитический Центр Юрия Левады" не собирается обращаться в суд, чтобы оспорить решение Министерства юстиции о включении его в перечень некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на директора социологической службы Льва Гудкова.

"Иска не будет", - заявил газете Гудков. По его словам, такое решение было принято по рекомендации юристов "Левада-Центра". По информации газеты, социологическая служба будет доказывать что-либо юридически только в том случае, если этого потребует через суд сам Минюст.

Ранее Минюст признал "Левада-Центр" НКО, выполняющей функции иностранного агента. Тогда Гудков заявил о намерении обжаловать это решение.

Согласно закону о НКО, выполняющих функции иностранного агента, организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, обязаны принимать такой статус с последующим занесением в специальный реестр, а также указывать его при публикации материалов в интернете и СМИ.

"Левада-Центр" был создан как независимая организация в 2003 году, исследовательский коллектив центра первым начал проводить регулярные опросы общественного мнения в масштабах всей страны, начиная с 1988 года (еще при ВЦИОМ). С 1991 года организация регулярно проводит серии исследований накануне выборов в Госдуму и президента России. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

"Левада-Центр" стал 141-й организацией в списке НКО - иностранных агентов.