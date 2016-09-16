СМИ: "Левада-Центр" не будет судиться с Минюстом

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Аналитический Центр Юрия Левады" не собирается обращаться в суд, чтобы оспорить решение Министерства юстиции о включении его в перечень некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на директора социологической службы Льва Гудкова.
"Иска не будет", - заявил газете Гудков. По его словам, такое решение было принято по рекомендации юристов "Левада-Центра". По информации газеты, социологическая служба будет доказывать что-либо юридически только в том случае, если этого потребует через суд сам Минюст.
Ранее Минюст признал "Левада-Центр" НКО, выполняющей функции иностранного агента. Тогда Гудков заявил о намерении обжаловать это решение.
Согласно закону о НКО, выполняющих функции иностранного агента, организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, обязаны принимать такой статус с последующим занесением в специальный реестр, а также указывать его при публикации материалов в интернете и СМИ.
"Левада-Центр" был создан как независимая организация в 2003 году, исследовательский коллектив центра первым начал проводить регулярные опросы общественного мнения в масштабах всей страны, начиная с 1988 года (еще при ВЦИОМ). С 1991 года организация регулярно проводит серии исследований накануне выборов в Госдуму и президента России. Ведущие сотрудники прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.
"Левада-Центр" стал 141-й организацией в списке НКО - иностранных агентов.