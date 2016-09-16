Сирийские войска вернулись к дороге Кастелло под Алеппо после обстрелов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сирийская армия отвела боевую технику от дороги Кастелло под Алеппо, однако была вынуждена вернуться на исходные позиции после обстрелов со стороны боевиков.

"На дороге Кастелло правительственными войсками осуществлен отвод танков, БМП и артиллерии на установленные дистанции для создания демилитаризованной зоны", - сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир.

Брифинг первого заместителя начальника ГОУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенанта В. Познихира

Выступая на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ, Познихир подчеркнул, что аналогичных действий со стороны отрядов оппозиции, поддерживаемых США, не фиксируется.

По словам старшего оперативной группы в Алеппо Сергея Капицына, боевики не приступали к отводу техники и вооружения, о чем свидетельствуют данные объективного контроля и визуальные наблюдения. "В ночное время велся интенсивный огонь из стрелкового оружия и минометов по правительственным подразделениям находящимся вблизи дороги "Кастелло". В результате обстрелов тяжело ранено двое сирийских военнослужащих", - отметил офицер.

Сирийским войскам пришлось вернуться на исходные позиции, чтобы предотвратить захват демилитаризованной зоны в районе дороги боевиками, добавил Капицын.

По трассе Кастелло в Алеппо предполагается доставлять гуманитарные грузы, правительственные силы и оппозиционные формирования должны создать в районе дороги демилитаризованную зону. Тем не менее, еще вечером 14 сентября российские военные предупредили, что обстановка в Алеппо ставит под угрозу отвод войск от трассы.

При обстреле Алеппо боевиками, погибли четверо, в том числе ребенок

Четыре человека, в том числе один ребенок погибли в сирийском Алеппо при обстреле боевиками, ранения получили 19 человек, сообщил Капицин.

"Город Алеппо вчера подвергся интенсивному минометному обстрелу со стороны боевиков. Обстановка остается напряженной. Нами зафиксированы 16 обстрелов мирных кварталов и позиций правительственных сил... Наиболее тяжелые последствия имел обстрел квартала Эль-Халидия и Эль-Машарка, где погибло четыре мирных жителя, в том числе один ребенок, ранения получили 19 человек", - сказал он.

Он уточнил, что незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов, стрелкового оружия, реактивных систем залпового огня и противотанковыми управляемыми ракетами кварталы Эль-Халидия, Аз-Загра, Рамуси, Дахия эль-Асад, Эль-Машарка, 1070, цементный завод, газовый завод, училище вооружения, КПП на дороге района Кастелло, крепость Карьят-Халаб и торговый центр "Кастелло".

Режим прекращения огня в Сирии действует с 12 сентября в соответствии с договоренностями РФ и США. При этом ранее в российском Генштабе заявили, что "умеренная оппозиция" не выполняет условия соглашения о прекращении огня.

Перегруппировка сил "умеренной оппозиции"

Отряды "умеренной оппозиции" используют введенный режим прекращения огня для перегруппировки своих сил, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, за минувшие сутки позиции правительственных войск и подразделений народного ополчения и места проживания мирного населения подверглись обстрелам 39 раз. "Из них в провинции Алеппо - 19 обстрелов (при этом сам город обстреливался 16 раз), в горной Латакии - восемь, в провинции Дамаск - шесть, Хама - пять, Хомс - один", - сказал генерал.

"Развитие обстановки свидетельствует о том, что "умеренная оппозиция" в очередной раз использует введенный режим прекращения боевых действий для восстановления боеспособности и проведения перегруппировки в провинциях Алеппо, Хама и Хомс", - отметил Савченко.

При этом возрастает активность террористических формирований и обстрелы с их стороны. Несмотря на договоренности, отряды оппозиции так и не приступили к отводу техники и вооружения от дороги "Кастелло". "До сих пор отсутствует информация об оборудовании КПП на восточной оконечности дороги "Кастелло" для пропуска гуманитарных грузов в кварталы, контролируемые боевиками", - добавил он.

В связи с этим накануне Центр по примирению предпринял несколько попыток связаться с американской стороной по прямой линии связи, которые не имели успеха, поэтому ей было направлено письменное обращение с информацией о невыполнении отрядами "умеренной оппозиции" условий соглашения.

Пентагон передал Минобороны РФ данные по дислокации отрядов подконтрольной США оппозиции

Пентагон и американские спецслужбы передали Минобороны РФ данные о дислокации отрядов поддерживаемой США оппозиции, эти материалы не позволяют провести разделение умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Об этом сообщил в пятницу спецпредставитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве полковник Александр Зорин

"Также в Женеве осуществлены контакты российских офицеров с представителями Пентагона и спецслужб США. Переданные нам сегодня материалы, касающиеся районов действий подконтрольных США вооруженных

формирований, изучаются. Но предварительный их анализ показал, что они не позволяют провести разделение умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры", - сказал Зорин в ходе сеанса видеоконференцсвязи с Национальным центром управления обороной РФ.

Он также отметил, что в ходе контактов с американской стороной особое внимание уделяется "доведению требований о немедленном предоставлении информации, необходимой для разграничения территорий, находящихся под контролем террористов и оппозиции".

США пока выясняют обстоятельства срыва соглашений по отводу сил под Алеппо

Представители США пока не предоставили данные о причинах срыва соглашения по отводу сил от дороги Кастелло под Алеппо, они запросили дополнительное время для выяснения обстоятельств, сказал Зорин.

По его словам, сегодня российская сторона довела до американских партнеров обеспокоенность срывом соглашений по Кастелло.

"Американская сторона пока не предоставила объективной информации о причинах срыва договоренностей и запросила дополнительное время для выяснения всех обстоятельств случившегося", - заявил офицер.