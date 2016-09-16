Горбачев: Европа должна стать мотором построения глобального и безопасного мира

ПРАГА, 16 сентября. /ТАСС/. Международная ситуация в последние годы значительно обострилась. "Сейчас без пяти минут двенадцать, одних слов уже недостаточно, положение далее осложняется", - заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, выступая в видеообращении к участникам проходящей в чешской столице международной конференции "Общая безопасность после холодной войны. Как решить новые проблемы? Европейская безопасность и Россия".

Преодоление международного кризиса должно начаться в Европе

"Европа должна стать мотором для создания нового глобального мира, мира безопасного, справедливого и стабильного, - подчеркнул он. - Начать (с преобразованиями - прим. ТАСС) нужно из Европы, конечно же, включая Россию".

Михаил Горбачев выразил крайнюю обеспокоенность в связи с международной ситуацией. Мировое сообщество, по его словам, переживает серьезный кризис. Его преодоление необходимо начать с совместных действий европейских государств - стран Евросоюза, России и других государств Восточной Европы.

"Ни одно правительство пока не выступило с предложениями, как выйти из этого кризиса. Возникло ощущение безысходности, тупика. Между тем, в Европе и мире существуют силы, которые понимают собственную ответственность за эту ситуацию. Это - политики, представители гражданского общества, общественные активисты, ученые, деятели искусства", - считает Михаил Горбачев.

Признаки восстановления диалога между РФ и США

Экс-президент СССР, тем не менее, наблюдает позитивные признаки восстановления диалога между РФ и США.

"Времени остается очень мало. Наступает момент истины. Необходимо действовать немедленно и решительно", - подчеркнул он.

По мнению Михаила Горбачева, первейшей задачей является "демилитаризация украинского конфликта". Кризис на Украине, резкое обострение отношений между РФ и Западом, а также теракты в Европе вызывают у него главное беспокойство.

О санкциях против России

Бывший советский лидер осудил антироссийское санкции Запада. "Экономические связи, выстраивавшиеся десятилетиями, были разорваны, диалог заменили санкции. За санкции прятаться нельзя", - сказал он.

Михаил Горбачев предостерег от раскрутки нового витка гонки вооружений. Серьезную тревогу у него вызывает увеличение военных бюджетов государств и развертывание новых боевых подразделений НАТО в Европе близ границ РФ.

Приветствие Милоша Земана

Приветствие участникам конференции, одним из главных организаторов которой является Фонд Михаила Горбачева, направил президент Чехии Милош Земан.

"Россия является частью Европы. Она не должна утратить свой европейский характер. Если бы это произошло, то изменились бы мы все (Европа - прим. ТАСС). Так, Чехия перестала бы быть сердцем Европы, а стала бы ее пограничной зоной", - отмечается в документе.

Горбачев отказался от поездки в Прагу

Михаил Горбачев планировал участие в пражской конференции, которая завершается в воскресенье. Несколько дней назад он был вынужден отказаться от реализации этих планов по рекомендации врачей.

В конференции принимают участие видные европейские политики эпохи "перестройки" и последовавших за ней десятилетий, действующие дипломаты и представители администрации президента Чехии.