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Совфед намерен обратиться к Раде с призывом прекратить агрессию в Донбассе

Политика
1 февраля, 10:41 дата обновления: 1 февраля, 10:54 UTC+3
По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, украинские власти делают все возможное для срыва минских соглашений
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации намерен обратиться к Верховной раде Украины с призывом прекратить агрессию в Донбассе.

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"Предлагаю принять обращение палаты к Верховный раде с призывом прекратить агрессию в Донбасса и соблюдать минские соглашения",- заявил на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ глава ее комитета по международным делам Константин Косачев.

По его словам, за последние три дня в Донбассе наблюдается резкое обострение ситуации, вызванное агрессией и провокацией украинских властей. "Украинские военные ведут прицельный обстрел из тяжелых орудий, в результате чего гибнут мирные жители", - указал сенатор, высказав мнение, что "эта провокация похожа на хорошо отрежиссированный спектакль". По мнению Косачева, украинские власти делают все возможное для срыва минских соглашений. Он подчеркнул, что данные объективного контроля свидетельствуют о том, что именно со стороны ВСУ идет агрессия, украинские солдаты в обход минских соглашений пытаются занять нейтральные территории и сдвинуть линию соприкосновения.

Глава комитета считает, что российским сенаторам необходимо обратиться к своим коллегам из Верховной рады с тем, чтобы они повлияли на ситуацию.

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Председатель СФ Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. Предполагается, что будет подготовлено письменное обращение к Верховной раде.

В течение последних двух дней резко возросло число вооруженных столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В провоцировании ситуации официальные украинские власти обвинили ополченцев. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, еще в воскресенье вечером украинские силовики начали атаковать республику в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Минувшей ночью Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

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