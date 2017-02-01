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Матвиенко считает неизбежным суд над украинской властью за войну в Донбассе

Политика
1 февраля, 15:20 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Спикер Совета Федерации также считает действия украинских властей в районе Авдеевки провокацией
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что рано или поздно состоится суд над представителями украинских властей за войну в Донбассе.

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Последствия обстрела в Донецке

"Не сомневаюсь, что рано или поздно состоится суд над людьми, которые воюют в Донбассе с собственным народом", - заявила спикер журналистам.

"Не сомневаюсь, что те картинки, которые были сняты журналистами в эти дни, будут приняты как доказательство преступлений Вооруженных сил Украины и тех людей, которые давали эти приказы. То, что будет суд над ними (международный трибунал или международный уголовный суд), у меня сомнений нет", - добавила сенатор.

Она также отметила, что считает действия украинских властей в районе Авдеевки провокацией.

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"Мировая практика доказывает, что нет военного решения внутренним конфликтам. Киевские власти не могут не осознавать этого, но они осознанно идут на эти провокации", - сказала Матвиенко. По ее мнению, Киев делает это, чтобы "привлечь угасающее к Украине внимание, чтобы выполнить ту миссию, которая поставлена перед ними их спонсорами: окончательно рассорить украинский и российский народы, чтобы выставить Россию агрессором и требовать санкций".

В течение последних дней резко возросло число вооруженных столкновений в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В провоцировании ситуации официальные украинские власти обвинили ополченцев. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, еще в воскресенье вечером украинские силовики начали атаковать республику в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Минувшей ночью Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

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